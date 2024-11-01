El PP-A insta a Sánchez a incluir una asignatura sobre ETA para que los alumnos "interioricen el valor" de las víctimas

EEl grupo parlamentario del PP andaluz va a defender este próximo jueves 19 de marzo en la comisión de Desarrollo Educativo una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a "garantizar la inclusión expresa en las enseñanzas mínimas del currículum educativo contenidos que expliquen el impacto del terrorismo de ETA en la democracia española" así como para que los alumnos "interioricen el valor de las víctimas como referente ético de la democracia".
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No, si ya decía yo que quieren hacer perdurar ETA en el inconsciente colectivo, para que cuando los descerebrados votantes del partido podrido no se asusten cuando salga de la boca de sus dirigentes.
Si alguien cree que el terrorismo no debe enseñarse como un problema ético, apaga y vámonos. Pero claro, viniendo del PP, ya sabemos que el interés no es la ética, sino ETA, ETA, ETA.
#5 Para el mundo que te estas montado, mejor enseña primeros auxilios para quemaduras de molotov o cómo cubrirse en un tiroteo; estadísticamente les será más útil.
Si lo que pretenden es poner ejemplos de lo que no se debe hacer, aparte de ETA, podíamos incluir también como éticamente despreciable el crear una policía patriótica que persiga a tus adversarios políticos y que haga desaparecer pruebas de tu corrupción, ¿no te parece?…
En fin .. si quieren, se lo resumo. "el impacto del terrorismo de ETA en la democracia española" ha sido NULO. Fue una organización que causó mucho dolor; si lo equiparamos en nº de muertos, no tanto como los accidentes de tráfico, las listas de espera de la sanidad y está casi al mismo nivel que la atención médica totalmente cruel de algunas comunidades autónomas durante la pandemia. En términos de concesiones el estado se… » ver todo el comentario
Pero quiero más
Yo quiero más
No puedo vivir sin ETA
No hay manera
Y ya de paso otra asignatura sobre el GAL para que estén enterados de casi TODO lo concerniente a grupos TERRORISTAS del pais.
Cualquiera sabe ver la diferencia, y a lo mejor estoy yo muy loco pero CREO que ya se hace, el problema (que el PP ignora porque le interesa) es que aprendes sobre la… » ver todo el comentario