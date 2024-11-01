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El PP-A insta a Sánchez a incluir una asignatura sobre ETA para que los alumnos "interioricen el valor" de las víctimas

El PP-A insta a Sánchez a incluir una asignatura sobre ETA para que los alumnos "interioricen el valor" de las víctimas

EEl grupo parlamentario del PP andaluz va a defender este próximo jueves 19 de marzo en la comisión de Desarrollo Educativo una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a "garantizar la inclusión expresa en las enseñanzas mínimas del currículum educativo contenidos que expliquen el impacto del terrorismo de ETA en la democracia española" así como para que los alumnos "interioricen el valor de las víctimas como referente ético de la democracia".

| etiquetas: pp , eta
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25 comentarios
13 2 0 K 162 politica
Comentarios destacados:    
nereira #1 nereira
No es de EMT
5 K 71
#10 Eukherio *
#1 A ver, en España para ser político de derechas tienes que interiorizar ETA como excusa universal: no quiero pactar con ETA, esto refuerza a ETA, ha sido ETA, este señor habla como ETA, ha ganado ETA, etc.
1 K 11
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Y otra sobre Venezuela, otra sobre Cuba y otra sobre Iran.
3 K 50
Milmariposas #7 Milmariposas
Pero luego el pepé siempre en contra de una asignatura llamada "Educación para la ciudadanía" porque considera que es adoctrinamiento. (*En 2012, el ministro de Educación del PP, José Ignacio Wert, anunció la sustitución de EpC por "Educación Cívica y Constitucional". Se eliminaron o modificaron temas controvertidos y se introdujeron conceptos como la unidad de España y el emprendimiento, aunque finalmente la nueva asignatura no se materializó tal como se proyectó inicialmente en la LOMCE de 2013).

No, si ya decía yo que quieren hacer perdurar ETA en el inconsciente colectivo, para que cuando los descerebrados votantes del partido podrido no se asusten cuando salga de la boca de sus dirigentes. {0x1f4a9} {0x1f4a9}
3 K 49
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Si en la asignatura sobre ETA me las eneseñan a hacer explisivos y cocteles molotov, yo apunto a mis hijas.
3 K 40
placeres #15 placeres
Basura de titular sensacionalista. Lo que se propone es incluirlo en la asignatura de Valores Cívicos y Éticos como un epígrafe más.

Si alguien cree que el terrorismo no debe enseñarse como un problema ético, apaga y vámonos. Pero claro, viniendo del PP, ya sabemos que el interés no es la ética, sino ETA, ETA, ETA.

#5 Para el mundo que te estas montado, mejor enseña primeros auxilios para quemaduras de molotov o cómo cubrirse en un tiroteo; estadísticamente les será más útil.
0 K 11
#25 malarte
#15 Pero criatura, la asignatura YA incluye epígrafes como valores constitucionales, tolerancia al diferente o resolución de conflictos de forma pacífica y justa.
Si lo que pretenden es poner ejemplos de lo que no se debe hacer, aparte de ETA, podíamos incluir también como éticamente despreciable el crear una policía patriótica que persiga a tus adversarios políticos y que haga desaparecer pruebas de tu corrupción, ¿no te parece?…
0 K 7
D303 #3 D303
Y otra sobre la barbarie franquista, digo yo.
2 K 35
Ludovicio #9 Ludovicio
#3 No hombre, eso sería meter ideología :troll:
4 K 52
D303 #12 D303
#9 Es verdad hoy no estoy bien para pensar.
2 K 25
powernergia #4 powernergia
No dan mas de si, mientras sus votantes sigan tragando no cambiarán nada.
2 K 30
Dene #23 Dene
ETA es el mayor problema que tiene la gente de Andalucía??
En fin .. si quieren, se lo resumo. "el impacto del terrorismo de ETA en la democracia española" ha sido NULO. Fue una organización que causó mucho dolor; si lo equiparamos en nº de muertos, no tanto como los accidentes de tráfico, las listas de espera de la sanidad y está casi al mismo nivel que la atención médica totalmente cruel de algunas comunidades autónomas durante la pandemia. En términos de concesiones el estado se…   » ver todo el comentario
1 K 23
Chinchorro #24 Chinchorro
#23 El mayor problema que tiene Andalucía es el catalán :troll:
0 K 12
karakol #20 karakol
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Pero quiero más
Yo quiero más
No puedo vivir sin ETA
No hay manera
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0 K 19
Connect #8 Connect
Una asignatura? Se refiere a todo un curso lectivo sobre ETA? Imagino que se referirán a incluirla dentro de alguna asignatura. En la de historia imagino que ya va. Pero de ahí a darle todo un curso lectivo a una banda terrorista me parece exagerado.
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placeres #17 placeres
#8 ..Lo piden meter como un epigrafe más dentro de la asignatura de Valores Cívicos y Éticos.
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ansiet #21 ansiet
El PP-A insta a Sánchez a incluir una asignatura sobre ETA
Y ya de paso otra asignatura sobre el GAL para que estén enterados de casi TODO lo concerniente a grupos TERRORISTAS del pais.
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nemesisreptante #6 nemesisreptante
Va a ser divertido cuando salten del despotismo ilustrado a Eta en la última semana del curso
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#22 F.c.r
Y otra sobre la Dana y el ventorro, también otro trimestre sobre las 7200 muertes de "viejos que se iban a morir igual", si es que hay un montón de temática para asignaturas
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Andreham #14 Andreham *
El titular dice "añadir una asignatura" y la entradilla dice "garantizar la inclusión expresa en las enseñanzas mínimas del currículum educativo contenidos que expliquen el impacto del terrorismo de ETA en la democracia española" que es básicamente asegurarse que se menciona en la asignatura de Historia.

Cualquiera sabe ver la diferencia, y a lo mejor estoy yo muy loco pero CREO que ya se hace, el problema (que el PP ignora porque le interesa) es que aprendes sobre la…   » ver todo el comentario
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ronko #11 ronko
Y el PP-B que dice? :troll:
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nereira #13 nereira
#11 Depende si eres de Bilbao o Barcelona
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ombresaco #18 ombresaco
#13 de Badajoz
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Ludovicio #19 Ludovicio
#11 El PP es siempre en B
2 K 26
#16 Tecar
A ver si les pica la curiosidad, se ponen a estudiar la infame historia de España en los últimos 80 años y les sale el tiro por la culata.
:troll:
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menéame