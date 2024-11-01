El PP-A insta a Sánchez a incluir una asignatura sobre ETA para que los alumnos "interioricen el valor" de las víctimas

EEl grupo parlamentario del PP andaluz va a defender este próximo jueves 19 de marzo en la comisión de Desarrollo Educativo una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a "garantizar la inclusión expresa en las enseñanzas mínimas del currículum educativo contenidos que expliquen el impacto del terrorismo de ETA en la democracia española" así como para que los alumnos "interioricen el valor de las víctimas como referente ético de la democracia".