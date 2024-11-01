edición general
El PP cree que la desclasificación de los documentos del 23F es un preludio del colapso total ¿Se acabará el mundo en los próximos días?

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que la desclasificación de los documentos del 23F anunciada por el Gobierno es una “cortina de humo” para encubrir el colapso de lo que conocemos como "Civilización"

Thornton #2 Thornton
¡Que curioso que las primeras crítcias a desclasificar los documentosd el 23-F vengan de la derecha! :troll:
ochoceros #18 ochoceros
#2 Es que lo que ellos conocen como "civilización" para el resto es simple y llanamente el continuismo de la dictadura.
#1 Suleiman
La poligonera esta,que coño se toma por las mañanas?
jdmf #3 jdmf
#1 Coca-cao con galletas María.
juliusK #5 juliusK
Obama, los OVNIS, Trump los OVNIS y Epstein. Pretty (ojito con Trump que tiene atracción -sin tocarse- por los handsome), los papeles del 23F... Colapso no se pero risas y mnm tenemos para rato
Gadfly #13 Gadfly
#5 se te olvidan los Therians...
juliusK #14 juliusK *
#13 Cierto, de esos trendsetters lo que menos entiendo es que se hable de ellos en todo sitios, hasta en los "serios", y a todas horas, vaya cuadrilla de subnormales deep mode.
#11 Horkid
En mañaneros han entrevistado a Anasagasti, con declaraciones muy interesantes: - que el rey algo tuvo que ver. - que habrá documentos que han sido destruidos
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman
Lo de el PP ya deslirante.. no son capaces de que pase un solo un dia sin que suelten algun tonteria

No tenemos vacaciones ni feriados
El gremio del Pepero muy sacrificado
jm22381 #19 jm22381
A 5 minutos de decir que la guerra en Irán es otra cortina de humo de Pedro Sánchez...
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#0 Valiente microblogging has montado en el titular y la entradilla.

Si la noticia buscaba el sensacionalismo recortando las declaraciones, lo tuyo ya es creación literaria
jdmf #7 jdmf
#6 ¿A eso se le llama microblogging?... gracias por la información.
reithor #10 reithor
Error del medio, habitual. Hay que centrarse en informar de lo que HACEN, lo que dicen no es más que ruido. Clocloclocloclo
devilinside #8 devilinside
Venga, vamos a dar una idea más clásica de lo que tenía que haber dicho la portavoza:

6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas.

7 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.

8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se…   » ver todo el comentario
Pointman #15 Pointman
Leyendo el titular, pensé que era del mundo today :-/
#12 Zamarro
Juancar ha escrito sus memorias, y habla del intento de golpe de estado, blanqueandose a si mismo.
¿No quieren que se liberen los documentos que confirman lo que dice Juancar El Campechano?
¿O tienen miedo de que todo lo que cuenta sea mentira?
#17 Nasser
Mucho miedo s que se caigan las "carETAs" del Pp
#16 bibubibu
Que le pillan con las manos en la masa a Fraga. Pobrecita la tipa de APPP como salga el nombre de su jefe.
#9 PISTOTEL
Lo que falta son luz y taquígrafos
