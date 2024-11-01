El PP cree que la desclasificación de los documentos del 23F es un preludio del colapso total ¿Se acabará el mundo en los próximos días?

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que la desclasificación de los documentos del 23F anunciada por el Gobierno es una “cortina de humo” para encubrir el colapso de lo que conocemos como "Civilización"
No tenemos vacaciones ni feriados
El gremio del Pepero muy sacrificado
Si la noticia buscaba el sensacionalismo recortando las declaraciones, lo tuyo ya es creación literaria
¿No quieren que se liberen los documentos que confirman lo que dice Juancar El Campechano?
¿O tienen miedo de que todo lo que cuenta sea mentira?