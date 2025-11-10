Policías, agricultores y técnicos de FP disparan a Vox

El perfil mayoritario entre sus votantes es un hombre, tiene entre 35 y 44 años y tiene estudios de formación profesional. Un 24,7% de los agricultores, trabajadores agropecuarios y forestales declaró su intención de votar a Vox. Pero el de trabajador del sector primario no es, ni mucho menos, el único ámbito ciudadano donde Vox logra un buen porcentaje de votos. También lo hace entre policías y militares (26,1%), operadores de instalaciones y ensambladores (34,5%), y técnicos profesionales de nivel medio (16,6% ).
| etiquetas: vox , perfil del votante
[1] ¿Han empeorado mucho las cosas en Murcia o Castilla León desde que entró VOX en el gobierno?
Una vez que estén localizados esos problemas, en vez de obviarlos, habría que darles una vuelta, e intentar dar soluciones desde el punto de vista del partido en cuestión y su ideología, pero ignorar esos problemas hace que algunos se sientan abandonados y voten al partido populista que hace promesas de turno, que luego sufriremos todos.
¿ Como el de MENEAME ?
pena que no se apunten tb los cazadores y que les disparen,
PERO DE VERDAD, CON CARTUCHOS DE SAL.
proletario pero facha ,mea llantas del negrero
aspirante a cortijero , viviendo en una covacha
duque de la hormiguera ¡ay! y peón neoliberal
fan de Florentino Pérez, de la Ayuso y de Abascal.