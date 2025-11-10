Policías, agricultores y técnicos de FP disparan a Vox

El perfil mayoritario entre sus votantes es un hombre, tiene entre 35 y 44 años y tiene estudios de formación profesional. Un 24,7% de los agricultores, trabajadores agropecuarios y forestales declaró su intención de votar a Vox. Pero el de trabajador del sector primario no es, ni mucho menos, el único ámbito ciudadano donde Vox logra un buen porcentaje de votos. También lo hace entre policías y militares (26,1%), operadores de instalaciones y ensambladores (34,5%), y técnicos profesionales de nivel medio (16,6% ).