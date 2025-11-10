edición general
Policías, agricultores y técnicos de FP disparan a Vox

Policías, agricultores y técnicos de FP disparan a Vox

El perfil mayoritario entre sus votantes es un hombre, tiene entre 35 y 44 años y tiene estudios de formación profesional. Un 24,7% de los agricultores, trabajadores agropecuarios y forestales declaró su intención de votar a Vox. Pero el de trabajador del sector primario no es, ni mucho menos, el único ámbito ciudadano donde Vox logra un buen porcentaje de votos. También lo hace entre policías y militares (26,1%), operadores de instalaciones y ensambladores (34,5%), y técnicos profesionales de nivel medio (16,6% ).

Deviance
"Cada día cuando amanece, el número de tontos crece....." .....

:roll: xD :-D :troll:
angelitoMagno
El problema es que mucha gente no ve los terribles efectos que se supone que va a traer VOX cuando entre en los gobiernos [1] mientras que a la vez tampoco nota los maravillosos efectos que iba a traer el "gobierno más progresista de la historia"

[1] ¿Han empeorado mucho las cosas en Murcia o Castilla León desde que entró VOX en el gobierno?
#8 kaos_subversivo
#4 vox está para distraer a los incautos mientras el PP sigue repartiendo dinero publico entre los de siempre. Que son los que financian al pp y a vox
#16 Nasser
#4 muchísimas por lo menos las libertades y la democracia
#16 ¿Algún ejemplo tangible?
#16 ¿Algún ejemplo tangible?
hazardum
Sinceramente esta bien todo este tipo de análisis, pero falta ir un poco mas allá, y ver los problemas que tienen esta gente que piensan que Vox puede solucionar, aunque luego no lo vaya a hacer, claro, crearan otros aun mayores sin solucionar nada.

Una vez que estén localizados esos problemas, en vez de obviarlos, habría que darles una vuelta, e intentar dar soluciones desde el punto de vista del partido en cuestión y su ideología, pero ignorar esos problemas hace que algunos se sientan abandonados y voten al partido populista que hace promesas de turno, que luego sufriremos todos.
NoPracticante #2 NoPracticante
Gente con baja comprensión causa-efecto.
#15 Nasser
#10 como os gusta a los del Fascio nadar en la mierda de panfletos ridículos.
#23 Daniel2000
#15 "nadar en la mierda de panfletos ridículos."

¿ Como el de MENEAME ?
Deviance #7 Deviance
Venga va, seguimos tirando de retórica:
pena que no se apunten tb los cazadores y que les disparen,
PERO DE VERDAD, CON CARTUCHOS DE SAL.
:roll: xD :-D :troll:
linspire #5 linspire
Así que votan a vox los curritos.
#12 pelagito
#5
proletario pero facha ,mea llantas del negrero
aspirante a cortijero , viviendo en una covacha
duque de la hormiguera ¡ay! y peón neoliberal
fan de Florentino Pérez, de la Ayuso y de Abascal.
#17 Nasser
#5 los cortitos
#9 Daniel2000
Pues muy facil ... se les prohíbe el voto, y asunto solucionado.
linspire #24 linspire
#9 Si no puedo ganar la dictadura es lo mejor , iba a decir viva franco pero mejor ¡¡VIVA PEDRO!!
eltxoa #13 eltxoa
pedazo exitazo de la izquierda kamikaze que ha hecho que sus votantes, los cuello azul, voten a vox
#19 Nasser
#13 más bien otro éxito del Partido Popular
#21 Perrota
Como lo harán otros para que Vox siga creciendo. Me recuerda a Rajoy, que cuando menos hacia más votos sacaba. Cuando hacía algo, bajaba.
Tontolculo #14 Tontolculo
qué tranquilidad que vox creca entre policías y militares...
#20 Nasser
#14 lo de Tontolculo te queda que muy bien
linspire #25 linspire
Eso pasa por fomentar la FP, si no hubiesen aprobado la primaria hubiesen votado a la izquierda.
#22 cocococo
Si un supuesto partido de izquierdas hace política de derechas, termina gobernando la ultraderecha. Mucha gente dirá, para votarle a unos que dicen que son de izquierda, pero en realidad son fachas disfrazados, mejor voto directamente a la ultraderecha, sin intermediarios.
#11 Vamohacalmano
Una pequeña fracción de la sociedad que representa una pequeña fracción de la población que puede votar son los causantes de que un partido que no gusta gane cientos de miles de votos. Claro claro.
