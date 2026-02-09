La Fiscalía considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá contra Errejón y que “no son constitutivos de delito”

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del exdiputado Íñigo Errejón por el delito de agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá porque considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados y que “el encuentro sexual“ terminó cuando Mouliaá “manifestó que no quería continuar”. ”Los hechos no son constitutivos de delito”, ha expuesto el ministerio público en el escrito de conclusiones que ha enviado al juez que instruye la causa, Alfonso Carretero. La fiscalía, que el pasado noviembre ya decidió no acusar al que fuera[...]