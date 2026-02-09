edición general
La Fiscalía considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá contra Errejón y que “no son constitutivos de delito”

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del exdiputado Íñigo Errejón por el delito de agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá porque considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados y que “el encuentro sexual“ terminó cuando Mouliaá “manifestó que no quería continuar”. ”Los hechos no son constitutivos de delito”, ha expuesto el ministerio público en el escrito de conclusiones que ha enviado al juez que instruye la causa, Alfonso Carretero. La fiscalía, que el pasado noviembre ya decidió no acusar al que fuera[...]

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
La Fiscalía no tiene perspectiva de género.

PD: Quizá Podemos se va al guano también un "poquito" por estas cosas. Pero no se yo...a lo mejor no es su culpa y tal.
eltxoa #8 eltxoa
#1 Es de tiktok y de MauX :troll:
#4 tierramar *
Errejon fundo Mas Madrid para dividir Podemos, este lío con Mouliaa ha servido para desacreditar a la izquierda mientras ha durado, para acabar en nada. Creo que Errejón es un elemento, cuya función es reventar la izquierda desde dentro
Gadfly #7 Gadfly
#4 gorrito de papel de plata.jpg
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos
#4 Son lo suficientemente estúpidos unos y otras para no necesitar montarse películas. Sí son así de ridículos no hacen falta manos negras que muevan los hilos.
falcoblau. #12 falcoblau.
#10 Ahora no se si hablas de los políticos o de los votantes... :troll:
cenutrios_unidos #13 cenutrios_unidos
#12 Ambos. Uno son un reflejo de los otros. Desgraciadamente...
falcoblau. #14 falcoblau.
#13 Y eso incluye tanto a los de izquierda como a los de derecha. :popcorn:
hazardum #11 hazardum *
#4 Sumar también financio a Elisa en el proceso, asi que todos han colaborado.

Particularmente creo que habrá igualdad, cuando los partidos en vez de estar mirando genitales, miren si las causas son lógicas o no, y aunque Errejon dijera en un comunicado que no se comporto demasiado bien en general sin referirse a este caso en particular, la denuncia de Elisa no había por donde cogerla, y ella mismo en audios decía que no había delito, pero aun así, para algunos sectores, por cojones, pero por cojones Errejon tiene que ser culpable, porque es un hombre, y ya esta, caso cerrado.
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike *
Yo no le voy a desear nada a nadie que no quiero que ningún árbol mate a mi hija.  media
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Yo si te creo, Mouliaaaaaaaá.
#2 Comorr
Quien te ha visto y quien te ve.

¿Es la misma fiscalía de la Rubiales?, porque lo de Elisa es infinitamente peor
escalibrur #3 escalibrur
#2 yo creo que lo peor de Rubiales no fue el beso en sí, que ya fue reprobable, si no el acoso posterior para que Jenni Hermoso dijera que había sido consentido.
Gadfly #5 Gadfly
#2 Pen du la zo
