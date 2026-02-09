La Fiscalía considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá contra Errejón y que “no son constitutivos de delito”

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del exdiputado Íñigo Errejón por el delito de agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá porque considera que hubo consentimiento en los hechos denunciados y que “el encuentro sexual“ terminó cuando Mouliaá “manifestó que no quería continuar”. ”Los hechos no son constitutivos de delito”, ha expuesto el ministerio público en el escrito de conclusiones que ha enviado al juez que instruye la causa, Alfonso Carretero. La fiscalía, que el pasado noviembre ya decidió no acusar al que fuera[...]
PD: Quizá Podemos se va al guano también un "poquito" por estas cosas. Pero no se yo...a lo mejor no es su culpa y tal.
Particularmente creo que habrá igualdad, cuando los partidos en vez de estar mirando genitales, miren si las causas son lógicas o no, y aunque Errejon dijera en un comunicado que no se comporto demasiado bien en general sin referirse a este caso en particular, la denuncia de Elisa no había por donde cogerla, y ella mismo en audios decía que no había delito, pero aun así, para algunos sectores, por cojones, pero por cojones Errejon tiene que ser culpable, porque es un hombre, y ya esta, caso cerrado.
¿Es la misma fiscalía de la Rubiales?, porque lo de Elisa es infinitamente peor