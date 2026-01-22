Polémica en Francia por la zona sin niños en los trenes de la compañía nacional ferroviaria

Se ofrece "un espacio tranquilo" para viajeros de negocios. "Para garantizar el máximo confort, no se permiten niños", indican los detalles del billete. Algunos relacionaron la medida con la tasa de natalidad estancada de Francia. "Es la prueba de que el descenso de la natalidad también es cultural; hace que los niños sean tan escasos que nos vuelve intolerantes con su presencia". "Cuando se da la impresión de que el confort de los adultos depende de la ausencia de niños resulta chocante".
| etiquetas: francia , compañía nacional ferroviaria , niños , prohibición
Coñazos de padres y demás morralla moralista
Os va a sorprender un montón, pero hay gente que utiliza el trayecto en tren para un montón de cosas que requieren concentración y silencio: estudiar, trabajar con un portátil, dormir, leer un libro...
Renfe también tiene un "vagón silencioso" al menos en el AVE, y anda que no se mete gente con críos que se ponen a pasearse, a gritar porque se aburren, o a jugar a videojuegos… » ver todo el comentario
En el tren se viaja. Si quieres dormir: tapones y mascarilla.
Si quieres estudiar, tapones y a otra cosa.
¿De verdad te parece mal que la gente aproveche su tiempo? lol
#18 Tengo trato con niños constantemente, lo siento, el hombre de paja no va a funcionar conmigo.
Y eso no se hace.
Yo no tengo problemas con niños, tengo problemas con padres que olvidan que lo son.
¿El niño berreando al lado, y yo me tengo que poner tapones? No, el jiño debe saber estar. Y eso es cosa de sus padres. Porque si me lo dejan a mí, le va un guantazo al niño, yneso no les gusta.
Educar a los putos niños a comportarse, y la gente no pedirá sotios sin niños.
Suena idiota, verdad? Tu mensaje también
A los que tenemos que separar son a los padres que no saben educar o entretener a sus hijos, no a los niños en general. Los niños con un mínimo de educación pueden estar tranquilos en un viaje, saben comer más que nuggets, entienden que no deben molestar a los demás...
Yo no quiero que lo separen de la sociedad, con que no me los impongan en ciertos vagones, teatros, cines, restaurantes... etc ya me va bien.
Algunos deberiais tener la opción de estar sin niños un rato para que noteis lo que molestan cuando los vuelves a tener cerca, sobretodo si no son tuyos.
Lo que hay que multar son las conductas, no las personas de forma discriminativa por edad o lo que sea. Poner un límite de 12 años para que puedan viajar los niños es discriminatorio. Hay muchos niños que con menos edad pueden viajar sin molestar, y adolescentes de 13 o 15 que son insufribles, así como… » ver todo el comentario
www.tiktok.com/@anna.matea/video/7381537180977483041
Si esa maxima la hubiesen aplicado tus padres no existirias.
Me parece que exageras un pelín.
Suelen ser anti niños y antiancianos. Egoistas pura y duramente.
Y te lo explico: los niños son seres humanos, los niños no molestan y además, deberías de estar agradecido de que padres se dejen el salario y la salud en criar a los que el día de mañana te van atender.
Cada vez fomentan más el individualismo y el “yo soy especial”.
Y además, esto es segregación: ahora es un niño y no pasa nada. Que pasa si lo hacemos con los negros? O con los pobres? O con los tullidos? Minusválidos?
Espero que reflexiones.
Si no desarrollas un poco más tu razonamiento lleno de prejuicios, el mío es igual de válido que el tuyo
Los niños que no lo hacen, es muy posible que tengan problemas.
Recuérdate tu de pequeño o pregúntele a tus padres lo bien que dabas por culo tod el día. No te creas especial.
Estoy seguro de que si estás viendo una película en el cine aceptas que los niños estén saltando y gritando verdad?
Eso los padres deberían tenerlo claro y enseñar a sus hijos a saber como comportarse en cada caso.
Podían poner zonas sin toses, o zonas sin colonias fuertes, o zonas sin camisetas de tirantes.
Yo tengo una niña de 9 años que podría viajar perfectamente durante horas sin hacer ruido ni molestar a nadie. En cambio en todas partes hay que aguantar imbéciles maleducados con musiquita o poniendo videos con volumen en el móvil, o hablando por teléfono a voz en grito.
Prohibir colectivos es discriminación y debería ser totalmente ilegal. Lo que hay que prohibir son conductas molestas, no personas.
De verdad que los que veis bien esta medida sois bastante más nazis de lo que creéis. Es un medio de transporte público, no el salón de vuestra casa.
No veo que sea chocante algo que todos damos por sentado: Los niños hacen ruido, corren y molestan... bueno, cuando no son "nuestros hijos", porque esos no, "que están muy bien educados".
Igual se puede defender esta tesis o la contraria, que parece más intuitiva: como los niños son escasos se les aprecia más.
Elige tu propio argumento (Timun mas).