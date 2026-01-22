edición general
Polémica en Francia por la zona sin niños en los trenes de la compañía nacional ferroviaria

Polémica en Francia por la zona sin niños en los trenes de la compañía nacional ferroviaria

Se ofrece "un espacio tranquilo" para viajeros de negocios. "Para garantizar el máximo confort, no se permiten niños", indican los detalles del billete. Algunos relacionaron la medida con la tasa de natalidad estancada de Francia. "Es la prueba de que el descenso de la natalidad también es cultural; hace que los niños sean tan escasos que nos vuelve intolerantes con su presencia". "Cuando se da la impresión de que el confort de los adultos depende de la ausencia de niños resulta chocante".

unaqueviene #1 unaqueviene
95% del tren con niños, 5% sin niños, y tienen que dar por culo por ese 5%.
Coñazos de padres y demás morralla moralista
12
balancin #2 balancin
#1 gracias. Venía a eso
2
unaqueviene #10 unaqueviene
#2 me encanta el olor a napalm por la mañana.
1
jonolulu #5 jonolulu
#1 Yo quiero un coche sin calvos, otro sin gente que huele mal, y sobre todo uno de gente malhumorada
5
Andreham #9 Andreham
#5 #4 Proponerlo y a ver qué os dicen. ¿O sólo lo proponéis por tocar los cojones y en verdad os da igual?

Os va a sorprender un montón, pero hay gente que utiliza el trayecto en tren para un montón de cosas que requieren concentración y silencio: estudiar, trabajar con un portátil, dormir, leer un libro...

Renfe también tiene un "vagón silencioso" al menos en el AVE, y anda que no se mete gente con críos que se ponen a pasearse, a gritar porque se aburren, o a jugar a videojuegos…   » ver todo el comentario
5
PsySkeletor #16 PsySkeletor
#9 en el tren NO se va a estudiar o o a dormir. Punto.

En el tren se viaja. Si quieres dormir: tapones y mascarilla.
Si quieres estudiar, tapones y a otra cosa.
4
Andreham #19 Andreham
#16 ¿Y esta categorización tan absurda? ¿Qué tienes que estar, el trayecto entero mirando el infinito y en pose estandard como un NPC o algo?

¿De verdad te parece mal que la gente aproveche su tiempo? lol

#18 Tengo trato con niños constantemente, lo siento, el hombre de paja no va a funcionar conmigo.
3
ehizabai #29 ehizabai
#16 En el tren, y en todos lados, los padres deben asegurarse de que su niño sabe comportarse.
Y eso no se hace.
Yo no tengo problemas con niños, tengo problemas con padres que olvidan que lo son.
¿El niño berreando al lado, y yo me tengo que poner tapones? No, el jiño debe saber estar. Y eso es cosa de sus padres. Porque si me lo dejan a mí, le va un guantazo al niño, yneso no les gusta.
Educar a los putos niños a comportarse, y la gente no pedirá sotios sin niños.
1
Lupus #32 Lupus
#16 en el tren NO se va a gritar y correr por los pasillos. Bozal a los niños o retorcerles el pescuezo. Punto.

Suena idiota, verdad? Tu mensaje también
0
mono #18 mono
#9 Lo que creo que deberías proponerte tú es tener trato con algún niño. No es un animal salvaje que hay que separarlo del resto de la sociedad, y, a lo mejor no lo recuerdas, pero tú has sido uno de ellos.

A los que tenemos que separar son a los padres que no saben educar o entretener a sus hijos, no a los niños en general. Los niños con un mínimo de educación pueden estar tranquilos en un viaje, saben comer más que nuggets, entienden que no deben molestar a los demás...
2
Robus #30 Robus
#18 tener trato con algún niño. No es un animal salvaje que hay que separarlo del resto de la sociedad

Yo no quiero que lo separen de la sociedad, con que no me los impongan en ciertos vagones, teatros, cines, restaurantes... etc ya me va bien.

Algunos deberiais tener la opción de estar sin niños un rato para que noteis lo que molestan cuando los vuelves a tener cerca, sobretodo si no son tuyos.
0
mono #33 mono *
#30 ¿te molestan todos los niños? ¿te molestan los niños por el hecho de serlo?
0
#36 Garminger2.0 *
#9 entonces lo que se debería hacer es multar a quien haga ruido (o sus niños hagan ruido) en ese vagón silencioso. Creo que Renfe tiene autoridad para multar el inclumplimiento de las normas.
Lo que hay que multar son las conductas, no las personas de forma discriminativa por edad o lo que sea. Poner un límite de 12 años para que puedan viajar los niños es discriminatorio. Hay muchos niños que con menos edad pueden viajar sin molestar, y adolescentes de 13 o 15 que son insufribles, así como…   » ver todo el comentario
0
Dragstat #27 Dragstat
#1 es que el enfoque está mal planteado, si se hace descuento para niños en determinados vagones, o por ejemplo lo que indica #6, no hace falta discriminar a otros ciudadanos de forma directa. Al final se podría llegar lo que dice #5 perfectamente con cualquier minoría. A mí me pueden molestar los que viajan en grupo porque hablan muy alto y se mueven demasiado, y no propongo que no se puedan juntar juntos. O los ancianos porque se mueven muy lentos o las personas grandes porque ocupan mucho espacio. Hay que saber convivir en sociedad.
0
Robus #28 Robus
#5 pero si no te gustan los calvos el problema eres tu, porque los calvos no molestan a la gente... pero los niños, sí.
0
Aperitx #6 Aperitx
#1 Lo sencillo sería poner un vagon para niños como en Finlandia

www.tiktok.com/@anna.matea/video/7381537180977483041
1
Format_C #7 Format_C
#1 sin niños no hay futuros trabajadores ni nada más.

Si esa maxima la hubiesen aplicado tus padres no existirias.
3
#14 MPPC
#7 Que no están pidiendo matarlos, solo piden un trocillo de tren sin niños.
Me parece que exageras un pelín.
2
Format_C #20 Format_C
#14 es que me enciende el discurso de "los niños me molestan" que normalmente viene de la gente que dice "no hay gente para pagar las pensiones"

Suelen ser anti niños y antiancianos. Egoistas pura y duramente.
1
PsySkeletor #11 PsySkeletor *
#1 no es eso.
Y te lo explico: los niños son seres humanos, los niños no molestan y además, deberías de estar agradecido de que padres se dejen el salario y la salud en criar a los que el día de mañana te van atender.

Cada vez fomentan más el individualismo y el “yo soy especial”.

Y además, esto es segregación: ahora es un niño y no pasa nada. Que pasa si lo hacemos con los negros? O con los pobres? O con los tullidos? Minusválidos?

Espero que reflexiones.
4
txillo #17 txillo
#1 De moralista nada, que son personas, más que tú probablemente. Si te molestan te quedas en casa.
2
#34 Garminger2.0
#1 Entonces un 5% donde no se permitan negros está bien, no? Total... tienen el otro 95% así que nadie tiene por qué ofenderse.

Si no desarrollas un poco más tu razonamiento lleno de prejuicios, el mío es igual de válido que el tuyo
0
#8 Review
Yo no soy intolerante con los niños, soy intolerante con la educación que le dan muchos padres a sus hijos dejando que griten y molesten al resto
3
PsySkeletor #13 PsySkeletor
#8 los niños gritan, saltan y hacen ruido.
Los niños que no lo hacen, es muy posible que tengan problemas.

Recuérdate tu de pequeño o pregúntele a tus padres lo bien que dabas por culo tod el día. No te creas especial.
0
Robus #25 Robus
#13 exactamente por ese motivo hay que poner zonas sin niños!
0
#26 Review
#13 Yo si de pequeño molestaba a alguien mis padres me ponían mis límites

Estoy seguro de que si estás viendo una película en el cine aceptas que los niños estén saltando y gritando verdad?
0
#35 Meloncio
#13 los niños gritan, saltan y hacen ruido. Si, cuando están en un entorno que es apto para ello, pero no en un tren o trasporte publico.

Eso los padres deberían tenerlo claro y enseñar a sus hijos a saber como comportarse en cada caso.
0
mono #4 mono
No veo la necesidad de zonas sin niños en los trenes.

Podían poner zonas sin toses, o zonas sin colonias fuertes, o zonas sin camisetas de tirantes.
1
mariKarmo #12 mariKarmo
Yo sería incluso favorable a poblaciones sin niños.
1
jonolulu #3 jonolulu
En Suiza en los trenes uno de los coches tiene castillos infantiles y toboganes. Enfoques opuestos
0
Un_señor_de_Cuenca #22 Un_señor_de_Cuenca
¿No sería suficiente con poner un vagón silencioso? En España los hay, aunque se llenan de gente que pasa de cumplir la norma.
0
#23 marcotolo
#22 es el que uso en el ave cuando me toca, y justamente por que no hay niños
1
#31 Garminger2.0 *
En un mundo racional y normas puestas por gente racional, está bien que haya, como ya hay en varios sitios, vagones silenciosos. Y está bien que se multe a quien rompa ese silencio.
Yo tengo una niña de 9 años que podría viajar perfectamente durante horas sin hacer ruido ni molestar a nadie. En cambio en todas partes hay que aguantar imbéciles maleducados con musiquita o poniendo videos con volumen en el móvil, o hablando por teléfono a voz en grito.

Prohibir colectivos es discriminación y debería ser totalmente ilegal. Lo que hay que prohibir son conductas molestas, no personas.

De verdad que los que veis bien esta medida sois bastante más nazis de lo que creéis. Es un medio de transporte público, no el salón de vuestra casa.
1
Robus #24 Robus
"Cuando se da la impresión de que el confort de los adultos depende de la ausencia de niños resulta chocante"

No veo que sea chocante algo que todos damos por sentado: Los niños hacen ruido, corren y molestan... bueno, cuando no son "nuestros hijos", porque esos no, "que están muy bien educados". :roll:
0
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo *
"Es la prueba de que el descenso de la natalidad también es cultural; hace que los niños sean tan escasos que nos vuelve intolerantes con su presencia"
Igual se puede defender esta tesis o la contraria, que parece más intuitiva: como los niños son escasos se les aprecia más.
Elige tu propio argumento (Timun mas).
0
mmpulido #21 mmpulido
Y los perros eh? Es que nadie se acuerda ahora de los perros? Tienen también sus derechos a ir en todos los trenes... ahí lo dejo :troll:
0

