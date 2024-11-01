edición general
¿Podría Trump ganar mañana el Premio Nobel de la Paz? [Ing]

El testamento de Alfred Nobel, fundador del premio, establece que este debe otorgarse a la persona «que más o mejor haya contribuido al avance de la amistad entre las naciones». Eso es algo que Trump no está haciendo, según la Sra. Graeger. «Ha retirado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París sobre el clima, ha iniciado una guerra comercial contra viejos amigos y aliados», afirmó. «Eso no es precisamente lo que nos viene a la mente cuando pensamos en un presidente pacífico o en alguien que promueve la paz»

sorrillo
Ya se lo dieron a Obama, ese premio es ya un chiste de mal gusto.
8
Spirito
#2 Ya se lo dieron también a Teresa de Calcuta, una religiosa que engrandecía el dolor (para otros)

Vaya... todo apunta a patología.
1
mente_en_desarrollo
Por supuesto.

Pero luego que no intenten colar que es algo prestigioso u objetivo.
5
JanSmite
Yo añado: ha amenazado con invadir Canadá, Groenlandia o el Canal de Panamá, ha facilitado a Israel las armas que ha usado en el genocidio que está perpetrando, dejó de suministrar armas a un país que se estaba defendiendo, legítimamente, de una invasión………
4
anv
#4 Pero es el presidente de Estados Unidos. ¿Quién se anima a negarle un capricho?
0
denocinha
#4 Entonces es que va por el camino correcto
0
Garminger2.0
#4 Y no te olvides, ordenó un bombardeo en Irán, país soberano, sin provocación expresa ni declaración de guerra. Un pequeño bombardeo porque-me-sale-de-los-cataplines.
2
antesdarle
#4 Ya me veo así a Trump  media
0
Leziabell
#4 y ha deportado a millones de inmigrantes de manera totalmente inhumana.
1
MoñecoTeDrapo
Si se lo dan a Thunberg se va a pillar una buena rabieta :troll:
2
omega7767
#7 o a Sanchez
1
Leziabell
#15 quien vería a Feijoo, Ayuso, Tellado, Bendodo, Gamarra, etc... si eso pasase.
0
anv
Claro que podría ganarlo. Ya ha dicho que si no se lo dan es un insulto a su país así que el que vote en contra se estará ganando una "democratización" a domicilio.
2
capitan__nemo
Prefiero preguntarme si podria morir mañana. De una enfermedad o de un magnicidio.
0
Dr.Who
Debe ser lo más barato que vaya a pagar con el dinero de los esadounidenses durante su mandato.
0
mmlv
Si se lo dieron a Kissinger cualquier cosa es posible
0
Ze7eN
Claro que podría, ha amenazado a todo el país, la academia y el tribunal, su modus operandi para todo.
0
LázaroCodesal
#!!!! Y a Kissinger!!!, con dos cojones. El mayor genocida desde la gran guerra patria.
1
XtrMnIO
Después de dar 20.000 millones de dolares en armamento a los genocidas para que cometan todos sus crimenes?

Si, claro, porqué no?
0
Suleiman
Claro que sí, si no gana les pondrá aranceles o los bombardeara.
0
JackNorte
Y batir el record de genocidas unidos. xD
0
Sacapuntas
Allá los noruegos con su premio. Solo por ver el circo de recogerlo allí en Oslo, merecería la pena por las risas.
0
omega7767
merece el premio nobel del odio
0
unlugar
Se lo podían dar a Greta Thunberg, que ya ha sido nominada alguna vez, para ver si Trump pasa del naranja al rojo y luego al morado.
0
janatxan
Claro, ¿porqué no? Solo tiene que amenazar como hace con medio mundo.
0
buronix
Nunca digas de este agua no beberé ni este Trump no gana el Nobel.
0
NoMeVeas
Todas las organizaciones occidentales viven de la corrupcion, no de su mérito. Lo va a ganar, para recordarnos porque hay que dinamitar todos esos chiringuitos.
0
fremen11
También podría ganar la lotería, como poder podría hasta convertirse en el Teletubby naranja
0
sliana
Ha insultado a todo el planeta. A algunos en varias ocasiones. Ha causado muertes y vendido armas a genocidas. Pero se lo dieron a Obama, así que no tienen principios y la envidia de naranjito no tiene límites.
0
Rogue
Dejaría de llamarse Premio Nobel y se llamaría Premio Trump-ño
0
enterum
Muy curiosa la coincidencia temporal de este premio con el plan de paz para Gaza... la megalomanía de este tiparraco no tiene límites. Si lo gana pasará luego del plan y si no lo gana aún más.
0
pozz
Negativo.
1

