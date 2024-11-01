¿Podría Trump ganar mañana el Premio Nobel de la Paz? [Ing]

El testamento de Alfred Nobel, fundador del premio, establece que este debe otorgarse a la persona «que más o mejor haya contribuido al avance de la amistad entre las naciones». Eso es algo que Trump no está haciendo, según la Sra. Graeger. «Ha retirado a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París sobre el clima, ha iniciado una guerra comercial contra viejos amigos y aliados», afirmó. «Eso no es precisamente lo que nos viene a la mente cuando pensamos en un presidente pacífico o en alguien que promueve la paz»