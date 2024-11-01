edición general
5 meneos
43 clics
La pizza sabe mejor recalentada, y además es más sana, según los estudios

La pizza sabe mejor recalentada, y además es más sana, según los estudios

¿La pizza sabe mejor recalentada? Enfriar y luego recalentar arroz, pasta o la masa de una pizza hace que parte de su almidón se vuelva resistente y actúe como fibra, haciéndolo más saludable. Durante años, nutricionistas y químicos de alimentos han observado que ciertos almidones cambian cuando los cocinas y después los enfrías. Ese proceso, llamado retrogradación, crea almidón resistente tipo 3, un carbohidrato que se comporta como fibra y llega casi intacto al intestino grueso.

| etiquetas: pizza , arroz , pasta , recalentada , sabe mejor , saludable
4 1 0 K 67 ciencia
11 comentarios
4 1 0 K 67 ciencia
Comentarios destacados:    
Don_Pixote #1 Don_Pixote
ami que me aclaren tambien si sigue costando 8€ calentarla en el horno
5 K 58
#3 EISev
#1 tú antes has pasado por ForoCoches
2 K 28
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#3 hay que ver y participar en las dos Españas :-D
0 K 8
jonolulu #9 jonolulu
#1 Mi horno viene a consumir 1kwh cada vez que lo enciendo
0 K 13
estemenda #5 estemenda *
#1 Hago pan una o dos veces por semana, un horno doméstico convencional encendido durante 75 minutos cuesta en torno a 30 o 40 céntimos de euro.
0 K 12
Pacman #11 Pacman
#1 mucho más hoy en día
esos 8€ eran por el 2017 o así, entre la inflación y la subida de la energía debe estar como en 20 mínimo
0 K 11
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Al enfriarse la masa rica en almidón, sus cadenas de glucosa se reordenan en estructuras largas y compactas que nuestras enzimas no rompen bien. Esas cadenas, llamadas almidón resistente, se comportan como fibra alimentaria. Incluso si recalientas la pizza, esas cadenas suelen mantenerse y pasan por el intestino delgado sin absorberse. Tu cuerpo convierte menos de ese almidón en glucosa, así que la subida de azúcar en sangre resulta más moderada. Además, lo que no digieres lo aprovechan tus bacterias intestinales.
1 K 25
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
La mejor pizza es aquella que te desayunas fría tras una buena resaca.
0 K 11
tusitala #7 tusitala
#4 Desde que cumplí 40 años dejó de compensarme beber alcohol, unas horas de euforia a cambio de tres días de malestar es demasiado.
0 K 10
tusitala #8 tusitala
¿La pizza con cebolla o sin cebolla?
0 K 10
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Y tengo entendido que congelar y descongelar el pan también hace ese almidón resistente que actúa como fibra
0 K 11

menéame