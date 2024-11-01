La pizza sabe mejor recalentada, y además es más sana, según los estudios

¿La pizza sabe mejor recalentada? Enfriar y luego recalentar arroz, pasta o la masa de una pizza hace que parte de su almidón se vuelva resistente y actúe como fibra, haciéndolo más saludable. Durante años, nutricionistas y químicos de alimentos han observado que ciertos almidones cambian cuando los cocinas y después los enfrías. Ese proceso, llamado retrogradación, crea almidón resistente tipo 3, un carbohidrato que se comporta como fibra y llega casi intacto al intestino grueso.