La pizza sabe mejor recalentada, y además es más sana, según los estudios

¿La pizza sabe mejor recalentada? Enfriar y luego recalentar arroz, pasta o la masa de una pizza hace que parte de su almidón se vuelva resistente y actúe como fibra, haciéndolo más saludable. Durante años, nutricionistas y químicos de alimentos han observado que ciertos almidones cambian cuando los cocinas y después los enfrías. Ese proceso, llamado retrogradación, crea almidón resistente tipo 3, un carbohidrato que se comporta como fibra y llega casi intacto al intestino grueso.
| etiquetas: pizza , arroz , pasta , recalentada , sabe mejor , saludable
esos 8€ eran por el 2017 o así, entre la inflación y la subida de la energía debe estar como en 20 mínimo