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Pierde su trabajo en una tienda de motos de Oviedo tras querer disfrutar de las vacaciones de verano, en verano
El despido del vendedor ha sido declarado improcedente, ya que la empresa alegó que fue por causas económicas, sin justificarlas debidamente, tras el conflicto por los días libres
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#1
tropezon
Si es que la gente es de un tiquismiquis....
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#2
pepel
Y qué quieren que celebremos en verano, ¿las vacaciones de Navidad?
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#3
MoñecoTeDrapo
*
Vacaciones de verano para mí,
caminando por la arena junto a ti...
Pd. Tratamiento sensacionalista de la noticia. La empresa ha fingido una causa objetiva para despedirlo.
0
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#5
devilinside
Coño, pues con lo del cambio climático le va a dar igual cogerse las vacaciones de verano en marzo
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K
8
#4
Format_C
queda un recurso, a ver como queda todo
0
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caminando por la arena junto a ti...
Pd. Tratamiento sensacionalista de la noticia. La empresa ha fingido una causa objetiva para despedirlo.