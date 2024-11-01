Los pescadores de Florida que votaron a Trump se enfurecen con él ante el aumento vertiginoso de los costes (ENG)

Los pescadores de Florida critican al Gobierno de Trump ante la escalada de los precios del combustible tras la guerra del presidente con Irán. A medida que se prolonga la operación militar del presidente Donald Trump en Oriente Medio y que el estrecho de Ormuz —por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo— permanece cerrado, el presidente se enfrenta a críticas cada vez más intensas, ya que la subida vertiginosa de los precios del petróleo agrava la crisis del coste de la vida en USA.