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Los pescadores de Florida que votaron a Trump se enfurecen con él ante el aumento vertiginoso de los costes (ENG)

Los pescadores de Florida que votaron a Trump se enfurecen con él ante el aumento vertiginoso de los costes (ENG)

Los pescadores de Florida critican al Gobierno de Trump ante la escalada de los precios del combustible tras la guerra del presidente con Irán. A medida que se prolonga la operación militar del presidente Donald Trump en Oriente Medio y que el estrecho de Ormuz —por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo— permanece cerrado, el presidente se enfrenta a críticas cada vez más intensas, ya que la subida vertiginosa de los precios del petróleo agrava la crisis del coste de la vida en USA.

| etiquetas: pescadores , florida , votantes , trump , furia , aumento , costes
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9 comentarios
14 2 0 K 189 actualidad
crob #1 crob *
Los aligátors comecaras :-D
4 K 60
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
Dos veces, o tres han votado
Son tan culpables como él, Trump no ha engañado a nadie. Se pueden ir mucho a la mierda
Me recuerdan a los gilipollas que se creyeron las tonterías del Brexit
2 K 36
#6 Nasser
<:( xD xD <:( <:( <:(
0 K 20
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Pues que se jodan, su imbecilidad y la de tantos otros ha conseguido poner el mundo patas arriba, supongo que no es mucho pedir que se vayan a la mierda.
1 K 18
Feindesland #3 Feindesland
Los que no lo votaron están felices, gritando "teníamos razón"

xD

Titulares para críos...

:wall:
0 K 16
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Ojalá os arruines gilipollas
1 K 14
hormiga_cartonera #7 hormiga_cartonera *
El denominador común universal del VOTONTO Fachapobre: "todo bien hasta que me jode a mí".

Traducción no les llega para pensar que lo no quieren para ellos no se lo deseen a los demás.
1 K 11
#4 pirat
más emosidos
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#9 z1018
El dinero no desaparece, sólo cambia de manos, en este caso de las de los pescadores a las de los petroleros que apoyaron con sus donaciones a este presidente.
Hay que ser ingenuo para creer que un tipo que se rodea en su toma de posesión de los mayores multimillonarios del país y del mundo, iba a hacer políticas para beneficiar a los trabajadores, ingenuos es poco, retrasados.
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menéame