Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»

Navarro fue muy contundente en su comparecencia. «La implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía»

actualidad
#2 yarkyark *
No, si equivocar no se equivoca. Es un negocio de 300 millones de euros de los cuales 50 son IVA a recaudar, 100 son para las compañías de comunicaciones que les dan soporte, etc...

Ahora que, si lo que pretende es decir que es una medida de seguridad, pues no lo tengo tan claro.

Se ve infinitamente menos que los intermitentes del coche, si es en curva ni se ve, la baliza no avisa ni a trafico, ni a emergencias y solo tendrá alguna funcionalidad en autopista, no en secundarias o comarcales y si te vas fuera de España lleva los triángulos que no vale y encima cuidado que no es perpetua porque las hay con diferentes caducidades. Y cuando lleve un par de años en la guantera, suerte si la batería o las pilas funcionan.
7
Fisionboy #7 Fisionboy
#2 No os preocupéis, que cuando ya esté todo el negocio hecho y se vea que la tontería esta aumenta la siniestralidad en las carreteras, se da macha atrás... y aquí paz y después gloria.
1
berkut #19 berkut
#2 la baliza no avisa ni a trafico, ni a emergencias

Entonces a quien avisa? A la poli?
0
#21 yarkyark
#19 La baliza V16 no avisa a los servicios de emergencia ni a la policía, sino que envía la posición del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0 para que se informe a otros conductores a través de los paneles informativos y los sistemas de navegación. Los ocupantes del vehículo son los que deben contactar con los servicios de emergencia si es necesario.
1
#6 konde1313
Más le valdría a a DGT hacer una app de móvil para notificar las incidencias mediante el móvil, que pudiera mandar localización y contacto mediante whastapp que una cosa que hace menos y sólo durante 30 minutos. Será una salto hacia delante, no lo dudo, pero se han quedado a principios de siglo cuando vamos a entrar en el segundo cuarto.
2
Gry #13 Gry
#6 No tendría sentido, todos los coches vendidos en la UE desde hace 5 años traen de serie el sistema E-Call, que te permite llamar al 112 en caso de accidente e incluso llama solo y envía tu localización en caso de accidente grave.

¿Para que ibas a necesitar una app?
0
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#13 Para los coches de más de 5 años :-|
1
#18 konde1313
#13 Pues igual para los que no tenemos el e-call, yo qué sé. Yo la idea no la veo mal, más allá de que no tengo muy claro que como luz sirva de mucho, lo que me parece delirante es la forma de llevarla a cabo.
0
arsuceno #17 arsuceno
#6 Probablemente tendría mucho más lógica integrarla con Google Maps, Waze, o incluso los navegadores de los fabricantes. Y al menos eso si que podría servir de algo de cara a usuarios internacionales, siempre y cuando vayan usando navegador.

Pero lo de hacer una app y que el usuario se la tenga que bajar y tenerla encendida o con notificaciones probablemente tendría el mismo futuro que el Radar Covid...
0
#20 konde1313 *
#17 Es que yo asumo que esto habrá un servicio API de la DGT que permitirá actualizar las aplicaciones de navegación. Si no es así entonces ya sí que no entiendo nada. :-(

Pero, insisto, que lo mismo que hace la baliza, y de forma más efectiva, se puede hacer mediante aplicación móvil.
0
Uge1966 #11 Uge1966
Yo, en lo personal, ya he adquirido la baliza homologada pero no dejaré de llevar los triángulos y los usaré llegado el caso según mi criterio me indique en ese momento.
2
Spirito #24 Spirito *
#11 Eres una persona que cumples con la Ley, y yo también, y también actuaré como dices y decimos muchos.
0
#10 TusT
Sería mejor que las integrasen en los coches desde fábrica... ahh espera, ya están integradas, hay cuatro y se accionan con un botón triangular accesible , universal y fácil de distinguir
1
makinavaja #3 makinavaja
Si lo dice Pere Navarro, que ni tiene carnet de conducir ni ha conducido nunca, ya lo veo más claro... :troll: :troll: :troll:
2
Bryson #26 Bryson
#3 Eso es un bulo y es mentira.
0
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
se viene una temporada de la benemerita con los datafonos a buscar balizas ex proceso :popcorn:
1
Dene #16 Dene
Debería dimitir por semejante chapuza. Las balizas envian datos a un dominio que ni siquiera pertenece a la DGt, pertenece a un particular
0
Spirito #14 Spirito *
#_2 Efectivamente.

No es una cagada de la DGT sino alguna acción corrupta de alguno por ahí. Ya está.

Alguno, o más de uno, se va a forrar con esto.
0
Spirito #5 Spirito *
La baliza V16 debería ser complementaria, no obligatoria ni sustitutoria por ejemplo de día.

De día, la baliza V16 para ticamente no sirve para nada. Es más, apenas se distingue de los cuatro intermitentes, suponiendo que le quede batería al coche en un incidente o accidente.

Aunque, si se quiere, sí obligatoria durante la noche, por conveniente, poca iluminación...

Y no nos equivocamos mucho, me parece a mí.

P.D.: No tiréis los triángulos y, si lo veis conveniente, ponedlos si hay suficiente seguridad para ello para advertir del peligro.
0
#8 Borgiano
Y el viejo de mierda éste no se jubila nunca o qué?
0
#23 solojavi
«No nos equivoquemos» El que no la lleve se arriesga a una multa, lo de evitar accidentes ya tal.
0
#9 pozz
A disfrutar lo robado. Lo mas gracioso, es que se creen las subnormalidades que dicen. :wall:
Menuda mafia que tenemos al mando... :palm:
0
#12 sliana
no nos equivoquemos, hay gente que ha comprado la primera version y va por la segunda. me recuerda los zappers de la TDT, que hubo quien se compro el caro que iba a ser interactivo y miralo.
0
Sandilo #4 Sandilo *
Otro sablazo a la ciudadanía ya que el IVA de las ventas va a suponer unos 300 millones de euros que el gobierno nos sangra a toda la ciudadanía,

El único país del mundo que hace obligatoria esta chorrada.
0
cosmonauta #22 cosmonauta *
#4 No seamos ceporros que ese IVA es de las pocas cosas de este negocio que SI repercute en la ciudadanía. Ni confundas gobierno con administración.
0
Estoeslaostia #25 Estoeslaostia
#4 El IVA va a las arcas del Estado...algo de vuelta tendremos.
No te flipes.
0

