Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»

Navarro fue muy contundente en su comparecencia. «La implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía»
Ahora que, si lo que pretende es decir que es una medida de seguridad, pues no lo tengo tan claro.
Se ve infinitamente menos que los intermitentes del coche, si es en curva ni se ve, la baliza no avisa ni a trafico, ni a emergencias y solo tendrá alguna funcionalidad en autopista, no en secundarias o comarcales y si te vas fuera de España lleva los triángulos que no vale y encima cuidado que no es perpetua porque las hay con diferentes caducidades. Y cuando lleve un par de años en la guantera, suerte si la batería o las pilas funcionan.
Entonces a quien avisa? A la poli?
¿Para que ibas a necesitar una app?
Pero lo de hacer una app y que el usuario se la tenga que bajar y tenerla encendida o con notificaciones probablemente tendría el mismo futuro que el Radar Covid...
Pero, insisto, que lo mismo que hace la baliza, y de forma más efectiva, se puede hacer mediante aplicación móvil.
No es una cagada de la DGT sino alguna acción corrupta de alguno por ahí. Ya está.
Alguno, o más de uno, se va a forrar con esto.
De día, la baliza V16 para ticamente no sirve para nada. Es más, apenas se distingue de los cuatro intermitentes, suponiendo que le quede batería al coche en un incidente o accidente.
Aunque, si se quiere, sí obligatoria durante la noche, por conveniente, poca iluminación...
Y no nos equivocamos mucho, me parece a mí.
P.D.: No tiréis los triángulos y, si lo veis conveniente, ponedlos si hay suficiente seguridad para ello para advertir del peligro.
Menuda mafia que tenemos al mando...
El único país del mundo que hace obligatoria esta chorrada.
No te flipes.