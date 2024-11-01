edición general
Pere Navarro, director de la DGT: “No queremos coches en el centro de la ciudad”. Un nuevo impuesto para la gasolina y otro para el diésel

El Gobierno de España ha cerrado el año con una batería de medidas fiscales que, aunque orientadas a cumplir las directrices climáticas de la Unión Europea, supondrán un aumento de los costes asociados a los vehículos diésel y de gasolina en 2026. La entrada el vigor de estos nuevos impuestos supondría, en el caso del diésel un incremento del 25 % en su precio que subiría entre 7 y 11 céntimos, lo que supone, según la OCU, más de 100 € más al año.Se busca limitar el uso de los combustibles fósiles, incentivar la transición hacia vehículos eléct

jonolulu #5 jonolulu
De nuevo no tiene nada. Hace más de un año España quedó obligada a igualar los impuestos de diesel y gasolina. Se llevó al Congreso y lo tiraron PP y Vox
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
El gobierno más hijo de puta de la historia.
Disfrutad lo votado.
jonolulu #6 jonolulu
#2 Lo exige tu querida Von der Leyen, chato
Guanarteme #1 Guanarteme
Esto es una cuestión de salud y antes de que salten los típicos a hablarme de sus circunstancias en pueblos atc, recordemos que estamos hablando de la ciudad.
#3 guillersk
#1 ahhh, que en los pueblos no se paga este nuevo impuesto, vale vale
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Asin te atropelle un patinete
