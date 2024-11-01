edición general
El peloteo extremo de 'El Mundo' a Ayuso y su "look casual perfecto"

"Ayuso, con un look casual perfecto para el otoño, se da un baño de multitudes en la plaza de la Almudena", asegura un tuit publicado este domingo por el diario El Mundo. El titular del texto, de su sección de moda, es incluso más esperpéntico: "Isabel Díaz Ayuso, la más rockera en la misa por la festividad de la Virgen de la Almudena". El pasmo es general.

9 comentarios
karakol
Esas subvenciones no caen del cielo, hay que trabajarselas.
2 K 48
MyNameIsEarl
Están a un paso de llamarse "Los Mundos de Ayuso". Has de lamerle a el amo que te da de comer.
2 K 45
dark_soul
#1 tengo que estar enfermo. Me ha venido a la cabeza la intro de los mundos de Yupi con Yupi como Ayuso y Astrako como Mar.
0 K 7
Albarkas
¿Look perfecto para antes o después de la caguerilla?
0 K 20
vviccio
Premio Planeta de la propaganda junto a Inda.
Propaganda pagada con dinero público con publicidad institucional metida con calzador en medios palmeros.
0 K 13
reivaj01
Pocos baños de multitudes se da pa lo guapa que es.
0 K 12
JackNorte
Era una vecina perfecta que guapa y saludaba. quien iba a pensar que era responsable de 7291 muertes por incompetencia.
0 K 12
Juanjolo
Los redactores de público parecen un grupo de niños pijos-progres caprichosos envidiosos, dicen:

ñiñiñiñi, así con cara de celos

share.google/J4GkBhhQCuSdFkuCc
0 K 6
reivaj01
#3 Y los del inmundo no pueden hablar de la cantidad de pelos de coño que tienen en la boca.
1 K 30

