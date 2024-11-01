El peloteo extremo de 'El Mundo' a Ayuso y su "look casual perfecto"

"Ayuso, con un look casual perfecto para el otoño, se da un baño de multitudes en la plaza de la Almudena", asegura un tuit publicado este domingo por el diario El Mundo. El titular del texto, de su sección de moda, es incluso más esperpéntico: "Isabel Díaz Ayuso, la más rockera en la misa por la festividad de la Virgen de la Almudena". El pasmo es general.