La película de Netflix sobre el general cartaginés Aníbal con Denzel Washington como protagonista se rodará este verano en Italia [ENG]

La película de Netflix dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington en el papel del general cartaginés Aníbal comenzará su rodaje en Italia. Según su sipnosis "Basada en el guerrero de la vida real Aníbal, ampliamente considerado como uno de los mejores comandantes militares de la historia. La película cubrirá las batallas cruciales que lideró contra la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica". La producción tendrá su base de operaciones en los estudios Cinecittà.

etiquetas: netflix , denzel washington , aníbal , roma , cartago , antoine fuqua
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
La "cultura" como arma del decadente imperio americano, boicot a los EEUU culturalmente
Pacman #1 Pacman
Muy coherente

Espero que Publio Cornelio Escipion sea hindú, como poco
#2 Adam22
#1 Pues ni tan mal, porque nadie creería que el Escipión romano fuese hindú. En cambio, si hay una corriente de intentar vender que los africanos mediterráneos de la edad clásica eran negros. Cleopatra, Aníbal... xD
themarquesito #3 themarquesito
Denzel Washington está un tanto mayor para hacer de Aníbal, que tenía 31 años en Cannas, 45 en Zama, y unos 65 al morir.
Cantro #5 Cantro
#3 ¿Que actor elegirías, que al menos parezca un fenicio/cartaginés de tiempo de las guerras públicas?
nanustarra #7 nanustarra
#5 uno negro no
Cantro #8 Cantro
#7 eso ni hace falta mencionarlo. Podría hacer de rey númida, tal vez
Lord_Cromwell #6 Lord_Cromwell
#3 Se decía que había un proyecto de Aníbal con Vin Diesel.
