La película de Netflix sobre el general cartaginés Aníbal con Denzel Washington como protagonista se rodará este verano en Italia [ENG]

La película de Netflix dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington en el papel del general cartaginés Aníbal comenzará su rodaje en Italia. Según su sipnosis "Basada en el guerrero de la vida real Aníbal, ampliamente considerado como uno de los mejores comandantes militares de la historia. La película cubrirá las batallas cruciales que lideró contra la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica". La producción tendrá su base de operaciones en los estudios Cinecittà.