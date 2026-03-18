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Partido de Kim Jong Un arrasa en elecciones parlamentarias de Corea del Norte

Partido de Kim Jong Un arrasa en elecciones parlamentarias de Corea del Norte

El Partido del Trabajo de Corea del Norte obtuvo el 99.93% de los votos en las elecciones parlamentarias celebradas el 15 de marzo, según cifras difundidas por medios estatales. Asimismo, las autoridades informaron una participación de 99.99% del electorado. El régimen calificó este resultado como una muestra de respaldo total al sistema político encabezado por el líder Kim Jong Un. El hecho de que se registrara un 0.07% de votos en contra llamó la atención. Tradicionalmente, el régimen reporta niveles cercanos al 100% de apoyo.

| etiquetas: corea del norte , partido del trabajo , ganador , kim jong un
6 1 0 K 99 Norcorea
19 comentarios
6 1 0 K 99 Norcorea
#2 Leclercia_adecarboxylata
Falta el voto por correo.
12 K 163
EsUnaPreguntaRetórica #14 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Se está disputando un escaño en Ku En Ka.
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Supercinexin #10 Supercinexin
Normal. A ver quién me puede decir algo negativo de la gestión de este puto amo. Y como sea "is qui no tienen libertad" le casco un negativo.
1 K 35
Pertinax #9 Pertinax
Ojo, que esto tampoco es comunismo. Es Juche.
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zorreame #1 zorreame
Sorpresa sin precedentes.
1 K 26
jm22381 #19 jm22381
Su campaña fue la bomba :troll:
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Hizo una campaña impecable, no es de extrañar.
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Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
Se ve que la gente de allí valora que el gordito no se meta en guerras, y además haya conseguido que nadie les pueda tirar bombas impunemente..igual desde su punto de vista, tiene sentido.
Y no entro a valorar si es o no un satrapa.
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Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
A ver, si se llama República Popular Democrática de Corea es que es democrática, lo dice el nombre. Por eso el repollo es dos veces pollo.
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#13 alamajar
Estaría bien que enseñaran las listas
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neo1999 #5 neo1999
Por ver el lado positivo, allí no hay manipulación de redes sociales en el resultado :shit:
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#11 eipoc
Os dejo un chascarrillo yo también para que sigamos con las risas: "En España gobierna el pueblo" xD xD xD xD
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#17 diablos_maiq *
El hecho de que se registrara un 0.07% de votos en contra llamó la atención.
Tradicionalmente, el régimen reporta niveles cercanos al 100% de apoyo.

¿99,93 no es cercano a 100? o_o
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EsUnaPreguntaRetórica #18 EsUnaPreguntaRetórica
#17 A mí me parece un resultado lamentable, deberían hacer autocrítica.
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#16 cKr1 *
Tiene más detractores Kim Jong-Un en Corea del Norte que votos Podemos o Ciudadanos en España
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Format_C #4 Format_C
Sorpaso
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#12 cocococo
Los ciudadanos de a pie están flacos.
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#15 frutosm
Linux tiene más mercado que la oposición en Korea del Norte.
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menéame