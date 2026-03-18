Partido de Kim Jong Un arrasa en elecciones parlamentarias de Corea del Norte

El Partido del Trabajo de Corea del Norte obtuvo el 99.93% de los votos en las elecciones parlamentarias celebradas el 15 de marzo, según cifras difundidas por medios estatales. Asimismo, las autoridades informaron una participación de 99.99% del electorado. El régimen calificó este resultado como una muestra de respaldo total al sistema político encabezado por el líder Kim Jong Un. El hecho de que se registrara un 0.07% de votos en contra llamó la atención. Tradicionalmente, el régimen reporta niveles cercanos al 100% de apoyo.