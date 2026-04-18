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Los papeles para todos que ofreció México a los españoles de la República

Los papeles para todos que ofreció México a los españoles de la República

“A los que han luchado en su país a favor del Gobierno legalmente constituido, no les vamos a ofender con un interrogatorio. Hay que recibir a todos”. Así respondió el presidente de México, Lázaro Cárdenas, ante las dudas que suscitaba en su consejo de ministros la inminente llegada de un aluvión de exiliados españoles a principios de 1939, cuando la República había ya perdido la guerra. Miles de ellos, de hecho, ya se encontraban en los campos de concentración franceses, bajo la calificación de “indeseables”, y otros, los menos, habían tratad

| etiquetas: papeles , refugiados , república española , méxico
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3 comentarios
7 2 0 K 113 cultura
cocolisto #1 cocolisto
Incluye el discurso de Cárdenas de agradecimiento a los refugiados republicanos españoles.Para enmarcar.
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Igualito que los franceses, que trataron a los republicanos que huían como a animales. Mis abuelos tuvieron que sufrir las condiciones de los campos de concentración de las playas de Argèles. Aquello fue un insulto.
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Glidingdemon #3 Glidingdemon
Y ahora aquí tratamos a los que llegan en iguales o peores circunstancias de una manera similar que se trató a los refugiados españoles en Francia. Y nada nos libra de volver a sufrir las mismas consecuencias en el futuro.
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menéame