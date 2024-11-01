edición general
Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán

Afganistán denunció este viernes que Pakistán bombardeó Kabul y otras zonas de Afganistán y atacó un depósito de combustible vinculado a la aviación civil en el sur del país, en ataques que dejaron al menos cuatro muertos en la capital, según las autoridades afganas. "El régimen militar paquistaní ha bombardeado nuevamente Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas. En algunos lugares atacaron viviendas de civiles, lo que ha provocado la muerte de mujeres y niños", declaró el portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid.

txillo #1 txillo
podemos hablar ya de III GM?
#2 Jotax
La verdad es que estamos pasando una época de muchísimos conflictos con grandes naciones involucradas pero hasta que no haya enfrentamiento entre grandes naciones no podemos hablar de una gran guerra aunque tampoco se puede predecir cuando saltara la chispa. Crucemos los dedos y esperemos que la ruina económica y declive de EEUU haga que se apacigüen las aguas porque parece el gran agitador.
