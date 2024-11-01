Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán

Afganistán denunció este viernes que Pakistán bombardeó Kabul y otras zonas de Afganistán y atacó un depósito de combustible vinculado a la aviación civil en el sur del país, en ataques que dejaron al menos cuatro muertos en la capital, según las autoridades afganas. "El régimen militar paquistaní ha bombardeado nuevamente Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas. En algunos lugares atacaron viviendas de civiles, lo que ha provocado la muerte de mujeres y niños", declaró el portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid.