Page: "No podemos pensar que esto es un régimen soviético en donde toda la vivienda la debe hacer el Estado"

“Es un derecho y la Administración y los poderes públicos tenemos que ampararlo, protegerlo y promoverlo, pero, no podemos pensar que esto es un régimen soviético, en donde toda la vivienda la tiene que hacer el Estado y tiene que repartirla por orden de lista”, ha apuntado el presidente de Castilla-La Mancha en su intervención.
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La vivienda pública o social en Europa varía enormemente, liderada por Países Bajos (30%), Austria y Dinamarca, que superan el 20% del parque total. España se sitúa a la cola con solo un 2,5%, lejos del 8% de media europea, situándose junto a Rumanía y Estonia como los países con menor parque social.
pero, no podemos pensar que esto es un régimen soviético, en donde toda la vivienda la tiene que hacer el Estado
Con igualarnos a la media seria entre 3 y 4 veces mas.
Pero te aseguro que tildarian a quien lo haga de dictador sovietico , porque ya insultan ahora y estamos como estamos.
en.wikipedia.org/wiki/Public_housing_in_Singapore
Parece que a muchos les cuesta entenderlo...
La socialdemocracia es la alternativa capitalista europea ante el temor a los logros sociales obtenidos en los países del bloque del este y que sus propios ciudadanos abrazasen la revolución.
La socialdemocracia es una herramienta contra revolucionaria .
El estado debe solo poner pasta para las inmobiliarias y luego el mercado pone el precio.
Eso es libertá
(Alicante seal of approval)
Pero es que en España el Estado no hace NI UNA VIVIENDA. Ni siquiera hay un plan estatal para ello. Las competencias en materia de Vivienda están traspasadas a las CCAA como la basura que él gobierna, no pertenecen al Estado, y ya son las CCAA las que libremente deciden qué hacer en ese aspecto. Normalmente nada y/o subvencionar a constructores privados.
Por lo tanto, el marrano éste, con esa cara de gorrino de granja que tiene,… » ver todo el comentario