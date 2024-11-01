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Page: "No podemos pensar que esto es un régimen soviético en donde toda la vivienda la debe hacer el Estado"

Page: "No podemos pensar que esto es un régimen soviético en donde toda la vivienda la debe hacer el Estado"

“Es un derecho y la Administración y los poderes públicos tenemos que ampararlo, protegerlo y promoverlo, pero, no podemos pensar que esto es un régimen soviético, en donde toda la vivienda la tiene que hacer el Estado y tiene que repartirla por orden de lista”, ha apuntado el presidente de Castilla-La Mancha en su intervención.

| etiquetas: page , soviético , vivienda , estado , castilla-la mancha
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
JackNorte #1 JackNorte *
Como otros paises europeos tan regimenes sovieticos como son xD

La vivienda pública o social en Europa varía enormemente, liderada por Países Bajos (30%), Austria y Dinamarca, que superan el 20% del parque total. España se sitúa a la cola con solo un 2,5%, lejos del 8% de media europea, situándose junto a Rumanía y Estonia como los países con menor parque social.
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#11 Pinchito2
#1 ¡Comunista!
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#12 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Correcto, es un 20% y un 8% de media, pero no el 100% como dice:
pero, no podemos pensar que esto es un régimen soviético, en donde toda la vivienda la tiene que hacer el Estado
1 K 23
JackNorte #15 JackNorte
#12 España un 2,5% y si se habla de subir algo este señor habla de regimenes sovieticos. No se habla del 100% mas que en su perturbada mente.
Con igualarnos a la media seria entre 3 y 4 veces mas.
Pero te aseguro que tildarian a quien lo haga de dictador sovietico , porque ya insultan ahora y estamos como estamos. xD
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nemesisreptante #22 nemesisreptante
#1 será correcto y lo que quieras pero conseguir una vivienda en Países Bajos es una pesadilla muchísimo mayor que conseguirla en España
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Nihil_1337 #2 Nihil_1337
Con socialistas como Page quien necesita fachas.
7 K 104
#3 Dav3n
#2 "Socialistas", no olvides nunca las malditas comillas cuando hables de estos liberales con traje de izquierdas...
1 K 31
Feindesland #14 Feindesland
Ha dicho soviético por no decir franquista. Porque en Esapaña ya sabemos quién construía las viviendas...

xD xD xD
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Gry #20 Gry
En Singapur, que muchos conservadores ponen como modelo a seguir, el 80% de la población vive en vivienda pública.

en.wikipedia.org/wiki/Public_housing_in_Singapore
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pitercio #7 pitercio
Claro, el estado sólo está para trincar pasta y pagarle a él un sueldo desproporcionado.
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Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
El PSOE es un partido socialdemocrata. Es decir, de centro-izquierda. Y Page tiene la pinta de ser la cara mas centrista dentro del PSOE.

Parece que a muchos les cuesta entenderlo...
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Rogue #19 Rogue
El ahijado de Felipe González ondeando la bandera del PXXE
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fofito #21 fofito
La socialdemocracia no es de izquierdas,ni de centro ni de ningún tipo.
La socialdemocracia es la alternativa capitalista europea ante el temor a los logros sociales obtenidos en los países del bloque del este y que sus propios ciudadanos abrazasen la revolución.

La socialdemocracia es una herramienta contra revolucionaria .
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#5 chavi
Ahi Ahi.

El estado debe solo poner pasta para las inmobiliarias y luego el mercado pone el precio.

Eso es libertá
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#17 chavi
Los cojones. El PSOE es centro derecha en el mejor de los casos. Es tan centro izquierda como el PNV o Junts.
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MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
Que buen guitarrista.
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rutas #4 rutas
¿Quién ha dicho que toda la vivienda la tiene que hacer el Estado, tontolaba?
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salteado3 #6 salteado3 *
#4 Que el estado ponga el terreno, subvencione una parte y la reparta entre familiares del PP para que luego las alquilen a precio de oro. Así, sí.

(Alicante seal of approval)
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Supercinexin #13 Supercinexin *
#4 Yo lo he dicho, por ejemplo, porque soy socialista.

Pero es que en España el Estado no hace NI UNA VIVIENDA. Ni siquiera hay un plan estatal para ello. Las competencias en materia de Vivienda están traspasadas a las CCAA como la basura que él gobierna, no pertenecen al Estado, y ya son las CCAA las que libremente deciden qué hacer en ese aspecto. Normalmente nada y/o subvencionar a constructores privados.

Por lo tanto, el marrano éste, con esa cara de gorrino de granja que tiene,…   » ver todo el comentario
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#16 chavi
#13 Yo si se lo que hace en el PSOE porque yo se lo que es el PSOE
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#10 harverto
El Estado sólo está para ayudar a los amiguetes
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#18 chavi
#10 Si. En manos de la derecha así es
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menéame