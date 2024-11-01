edición general
"Los padres se saltan comidas para que los niños tengan alimentos": cómo la pobreza afecta a millones de personas en Reino Unido

Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.

Supercinexin #1 Supercinexin
Más de catorce millones de personas, de 68 millones de habitantes, viviendo en la indigencia y el hambre en uno de los principales países de Occidente y miembro histórico del G7.

Mientras tanto, sus mayores cadenas de supermercados Tesco y Sainsbury's, récord de beneficios por quinto año consecutivo batiendo sus propias marcas cada año

www.tescoplc.com/investors/reports-results-and-presentations/financial

corporate.sainsburys.co.uk/investors/annual-report-2025/

...pero "la cosa está muy mal" y "hay mucha crisis por la Guerra de Ucrania y por el Brexit".

No es magia: es el Capitalismo.
Connect #2 Connect *
La brecha entre ricos y pobres cada vez es más grande. Y con la IA eliminando puestos de trabajo, aún será peor. Habrá una gran parte de la sociedad que malvivirá con una renta básica que hará eso mismo: cubrir lo básico. Si es que llega a cubrir. Y otra parte de población extremadamente rica.
#4 Suleiman
#2 Y asi es como empiezan las revoluciones....
#9 eipoc *
#4 Olvídalo, como mucho tendrás otra revolución francesa, pero solo supondrá un cambio de burguesía a una mas amable temporalmente. Lo que hace falta es conciencia de clase y formación marxista para que haya una revolución proletaria. Y la gente prefiere ver Peacky Blinders o la última serie de moda de Netflix.
#7 eipoc *
#2 la IA no elimina nada, lo hace el sistema capitalista, porque se apropia de los medios de producción que los mismo explotados han generado.Es decir, que se pueden usar, por ejemplo, para que los empleados trabajen la mitad de la jornada, pero prefieren eliminar el puesto por completo y quedarse con los beneficios. Es un cortoplacismo evidente, que sin planificación económica comunista, como en China solo puede tender a reducir la tasa de ganancia de las empresas a largo plazo.
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#6 Ya nos conocemos. Te podría soltar una estupidez del mismo calibre que la tuya, para continuar con tu costumbre de meter tus obsesiones y traumas en una puta noticia que no tiene nada que ver, pero si te parece lo dejamos aquí, que me voy a dar una vuelta. A pasar buen finde.
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#13 ve por la sombra, galán.
#15 eipoc
#12 vienes a dar palmas, ya lo sé, de eso ya hablé antes.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
La solución es el comunismo. En los países comunistas, todos los padres se saltan comidas para que puedan comer sus hijos. Todos iguales.
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#3 No hombre, la solución es Hitler. Quitando de enmedio a unos cuantos millones se sanea la economía.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 de eliminar millones de personas, a los líderes comunistas no hay quien les dé lecciones.
#8 eipoc *
#3 En muchos de los países comunistas que tú nombras, en los que todos los padres se saltan comidas, lo hacen porque hay otros padres del sistema capitalista que son unos verdaderos hijos de puta y usan tanques, aviones y barcos, fabricados por la explotación de otros padres mas pobres, para bloquearles todo acceso a bienes de primera necesidad y así seguir comprando islas, viajando al espacio por capricho, o comprar safaris humanos en países en guerra, entre otras muchas lindezas. Todo esto mientras algunos de los padres explotados da palmas.
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#8 menuda empanada llevas, galán. Una empanada gallega premium.
#11 eipoc
#10 Capitán Galán, no autoproyectes conmigo, mejor contraargumenta
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 a ver si te piensas que vengo aqui a debatir, galán.
