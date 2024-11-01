"Los padres se saltan comidas para que los niños tengan alimentos": cómo la pobreza afecta a millones de personas en Reino Unido

Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
| etiquetas: reino unido , pobreza , hambre , infancia , alimentación
Mientras tanto, sus mayores cadenas de supermercados Tesco y Sainsbury's, récord de beneficios por quinto año consecutivo batiendo sus propias marcas cada año
www.tescoplc.com/investors/reports-results-and-presentations/financial
corporate.sainsburys.co.uk/investors/annual-report-2025/
...pero "la cosa está muy mal" y "hay mucha crisis por la Guerra de Ucrania y por el Brexit".
No es magia: es el Capitalismo.