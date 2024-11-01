edición general
Paco de Lucia con 17 años interpretando "Malagueña de Lecuona"

Paco de Lucía grabó su icónica versión de la Malagueña de Ernesto Lecuona en 1965, cuando apenas contaba con 17 años de edad, demostrando una precocidad técnica que dejó atónito al mundo de la música. Se le considera uno de los mejores guitarristas de la historia, si no el mejor, porque no solo poseía una ejecución física impecable y una velocidad de "picado" que parecía desafiar las leyes de la anatomía, sino porque fue el gran revolucionario y arquitecto del flamenco moderno.

12 comentarios
Paquitomo #1 Paquitomo
Era de otro planeta!!!
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
#1 puede ser.
Pero su empeño, cerrajon para hacer cualquier trabajo y muchas horas auto encerrado tocando cuerdas ( dicho por él mismo)..lo hace muy terrestre.
shake-it #4 shake-it
Hace no mucho leí que Paco de Lucía técnicamente era bastante flojo. Otra cosa es que le pusiera mucha alma, que eso no se enseña.
#7 Dav3n *
#4 Técnicamente flojo? Poquita gente puede considerarse al nivel de Paco... Bien poquita.

Y que además de técnica tengan su arte... Menos aún.
Paquitomo #9 Paquitomo
#4 Puedes preguntar a cualquier profesional, que su técnica era impecable y los maestros guitarristas coinciden todos que fue un fuera de serie...ese picado esta en el alcance de pocos....
#10 soberao *
#4 Pues supongo que lo has leído mal. Paco de Lucía no tenía estudios formales de teoría de la música, solfeo, etc, pero en cuestiones de técnica, de composición, de armonía, sabía mucho más que los que salen del conservatorio. Tenía interiorizado muchas cuestiones musicales que muchos tardaríamos años en desarrollar estudiando.
Nació en el flamenco y luego durante su carrera fue tocando con músicos de otros ámbitos y estilos, ampliando sus conocimientos y técnicas desde otros planteamientos musicales, adoptándolos sin salirse de sus raíces flamencas. Como cuenta en sus documentales cuando repasa su carrera.
#12 soberao
#8 Esa edad es muy variable, sobre todo en mujeres. Yo no habría imaginado que tiene 17 pero sí que menos de 21.
skaworld #2 skaworld *
Un fiera pero...
Joder... ¿Ahi tiene 17 años? Porque no veo en el video ningun sitio donde lo diga y amos ya se lo de la percepcion de que antes la gente parecia mas vieja pero es que parece estar a puntito de solicitar su primer examen de prostata
#5 Dav3n
#2 El virtuosismo envejece. Es mucha presión encima para poder estar a ese nivel :foreveralone:

Muchos profesionales envidiamos a Paco pero a la vez somos más felices unos escalones por debajo. Personalmente me pongo malo solo de pensar en el estrés que debe implicar tener que cumplir con los mínimos que tú mismo has puesto en la luna, más aún cuando te vas haciendo un viejales...
TipejoGuti #11 TipejoGuti *
#5 Llevo desde niño practicando una media de 14 horas al día; y a eso, en mi tierra, le llaman duende
Completamente de acuerdo, hay mucho despistado que se cree que el flamenco se aprende como el habla, según creces y por contexto. Poca gente sabe que, el flamenco en todas sus expresiones, (cante, toque, baile, ...) requiere ante todo mucho, pero que mucho sacrificio personal.
#6 soberao
#2 Tampoco te pases. Está claro que el traje hace más complicado calcular la edad pero en la cara se ve que muchos años no tiene.
skaworld #8 skaworld
#6 Joder... no se eh, yo le veo mas cara de vender cromos en un kiosko que de coleccionarlos...
