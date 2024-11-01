Paco de Lucia con 17 años interpretando "Malagueña de Lecuona"  

Paco de Lucía grabó su icónica versión de la Malagueña de Ernesto Lecuona en 1965, cuando apenas contaba con 17 años de edad, demostrando una precocidad técnica que dejó atónito al mundo de la música. Se le considera uno de los mejores guitarristas de la historia, si no el mejor, porque no solo poseía una ejecución física impecable y una velocidad de "picado" que parecía desafiar las leyes de la anatomía, sino porque fue el gran revolucionario y arquitecto del flamenco moderno.