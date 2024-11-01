Paco de Lucia con 17 años interpretando "Malagueña de Lecuona"  

Paco de Lucía grabó su icónica versión de la Malagueña de Ernesto Lecuona en 1965, cuando apenas contaba con 17 años de edad, demostrando una precocidad técnica que dejó atónito al mundo de la música. Se le considera uno de los mejores guitarristas de la historia, si no el mejor, porque no solo poseía una ejecución física impecable y una velocidad de "picado" que parecía desafiar las leyes de la anatomía, sino porque fue el gran revolucionario y arquitecto del flamenco moderno.
| etiquetas: malagueña , de , lecuona , paco , lucia
Pero su empeño, cerrajon para hacer cualquier trabajo y muchas horas auto encerrado tocando cuerdas ( dicho por él mismo)..lo hace muy terrestre.
Y que además de técnica tengan su arte... Menos aún.
Nació en el flamenco y luego durante su carrera fue tocando con músicos de otros ámbitos y estilos, ampliando sus conocimientos y técnicas desde otros planteamientos musicales, adoptándolos sin salirse de sus raíces flamencas. Como cuenta en sus documentales cuando repasa su carrera.
Joder... ¿Ahi tiene 17 años? Porque no veo en el video ningun sitio donde lo diga y amos ya se lo de la percepcion de que antes la gente parecia mas vieja pero es que parece estar a puntito de solicitar su primer examen de prostata
Muchos profesionales envidiamos a Paco pero a la vez somos más felices unos escalones por debajo. Personalmente me pongo malo solo de pensar en el estrés que debe implicar tener que cumplir con los mínimos que tú mismo has puesto en la luna, más aún cuando te vas haciendo un viejales...
Completamente de acuerdo, hay mucho despistado que se cree que el flamenco se aprende como el habla, según creces y por contexto. Poca gente sabe que, el flamenco en todas sus expresiones, (cante, toque, baile, ...) requiere ante todo mucho, pero que mucho sacrificio personal.