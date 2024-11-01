edición general
Pablo González: ‘Occidente ha hecho más por el desarrollo ruso que toda la propaganda estatal’

Pueden imponer sanciones a Rusia, pero no la van a doblegar. Rusia es un país con muchas capacidades y recursos. La Unión Europea sigue comprando gas y petróleo ruso y el dinero sigue llegando a las arcas rusas pero la Unión Europea paga más por ese gas y ese petróleo, porque lo hace a través de intermediarios como Turquía o India. El discurso de que ya no compramos gas o petróleo ruso es mentira. La población está pagando una factura más cara para que, además, Estados Unidos se quede con las tierras raras de Ucrania.

11 comentarios
Comentarios destacados:      
Pertinax #4 Pertinax
AY PAVEL, PAVEL, QUE TE HAN PILLAO PAVEL.
SantiH #5 SantiH
#4 se echa de menos a @ikipol en meneos sobre Pavel.

Así que, a su salud: AY PAVEL PAVEL
#3 pozz
El espia del GRU (agencia de espionaje militar ruso) lloriqueando por las sanciones occidentales que "no funcionan", pero por las que no paran de lloriquear por que se quiten. xD xD

Rusia es un estercolero repleto de miseria y pobreza, y cada vez esta peor, todo por los delirios imperialistas del dictador.

Al payaso de Pável Alekséievich Rubtsov se le olvida que a la URSS, que era muchisimo mas grande y poderosa que la actual mierda de Rusia, se la acabo doblegando.
#6 NoMeVeas
#3 @admin , el envio no tiene ni 5 minutos y todos los famosos buleros de esta red se han puesto de acuerdo para en un corto lapso de tiempo dar positivo
Algo raro hay aqui, no?
#8 pozz
#6 Vaya, un ridículo rusoplanista escocido. xD xD

Ve a llorar al Kremlin.
antesdarle #2 antesdarle
Irrelevante la opinión de un espía
flyingclown #10 flyingclown
#2 Donde este un meneante informado que se aparten los espías.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Estados Unidos se quede con las tierras raras de Ucrania.


Esta afirmación es un poco incorrecta. Ni tiene tantas como dice, ni las explota ... y encima buena parte están en zona rusa.

elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-minerales-estrategicos-ucrani

En todo caso, hablaríamos de potenciales tierras raras para el futuro.
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
La de tontolabas que defendían a este menda por aquí.
zentropia #11 zentropia
Nueva Revolucion apoyando a gobiernos imperialista ultranacionalistas con ansias de expansion.
Lo que hay que ver.
#9 NoMeVeas *
Si o que. Cuentame mas.

EDIT: Nada, el pozz que me ha ignorado. Un favor que me hace.
