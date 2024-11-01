Pueden imponer sanciones a Rusia, pero no la van a doblegar. Rusia es un país con muchas capacidades y recursos. La Unión Europea sigue comprando gas y petróleo ruso y el dinero sigue llegando a las arcas rusas pero la Unión Europea paga más por ese gas y ese petróleo, porque lo hace a través de intermediarios como Turquía o India. El discurso de que ya no compramos gas o petróleo ruso es mentira. La población está pagando una factura más cara para que, además, Estados Unidos se quede con las tierras raras de Ucrania.
Rusia es un estercolero repleto de miseria y pobreza, y cada vez esta peor, todo por los delirios imperialistas del dictador.
Al payaso de Pável Alekséievich Rubtsov se le olvida que a la URSS, que era muchisimo mas grande y poderosa que la actual mierda de Rusia, se la acabo doblegando.
Esta afirmación es un poco incorrecta. Ni tiene tantas como dice, ni las explota ... y encima buena parte están en zona rusa.
elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-minerales-estrategicos-ucrani
En todo caso, hablaríamos de potenciales tierras raras para el futuro.
