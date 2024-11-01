Pablo González: ‘Occidente ha hecho más por el desarrollo ruso que toda la propaganda estatal’

Pueden imponer sanciones a Rusia, pero no la van a doblegar. Rusia es un país con muchas capacidades y recursos. La Unión Europea sigue comprando gas y petróleo ruso y el dinero sigue llegando a las arcas rusas pero la Unión Europea paga más por ese gas y ese petróleo, porque lo hace a través de intermediarios como Turquía o India. El discurso de que ya no compramos gas o petróleo ruso es mentira. La población está pagando una factura más cara para que, además, Estados Unidos se quede con las tierras raras de Ucrania.