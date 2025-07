Ozzy Osbourne, contrariado al aparecer en el cielo, exige explicaciones

“Mira, me cago en Dios. No hombre, no”. Con estas palabras se ha expresado Ozzy Osbourne esta mañana, unas horas después de fallecer, al aparecer en el cielo y no en el infierno, tal y como él esperaba tras una vida dedicada a difundir la palabra de Satán, a las tinieblas y al Mal en mayúsculas. Según fuentes del paraíso, el líder de Black Sabbath ha pasado unos minutos preguntando por los demonios, los lagos de fuego y su señor, Satán, y al entender que no se encontraba en el infierno sino en el paraíso ha exigido explicaciones...