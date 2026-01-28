edición general
19 meneos
41 clics
Ortega Smith reta a Abascal y Vox le enseña el camino de salida relegándolo al 'gallinero'

Ortega Smith reta a Abascal y Vox le enseña el camino de salida relegándolo al 'gallinero'

Javier Ortega Smith se agarra con uñas y dientes a su último cargo en Vox, aunque todo apunta a que Santiago Abascal hace tiempo que decidió su final. El todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid lanzó esta semana un nuevo órdago a la dirección y se postuló para repetir como candidato en las elecciones municipales de 2027, pero la dirección del partido le ha enseñado la puerta de salida por enésima vez y le ha relegado a la última fila del Congreso. El fundador y exsecretario general de la formación ha acabado en el gallinero del hemiciclo.

| etiquetas: ortega smith , vox , abascal
16 3 0 K 200 actualidad
18 comentarios
16 3 0 K 200 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Archaic_Abattoir
Cuando le echen podrá viajar e irse de vacaciones por el mundo...ah, bueno no, que tiene una orden internacional de arresto.
7 K 86
#11 Mengüi
#1 Podrá hacer el Camino de Santiago, como la Olona.
3 K 41
txematools #7 txematools
Dos ratas, un churro
2 K 31
sat #3 sat
Sólo puede quedar uno (el más HDGP).
1 K 23
sotillo #5 sotillo
#3 Pues es complicado saber cuál es mas
1 K 23
sat #6 sat
#5 xD AHAHAHAHAHAHAH
0 K 11
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
Abascal? Querran decir los que mueven los hilos de la marioneta Abascal...
0 K 18
josde #12 josde
Entre buitres anda el juego, son tal para cual.
1 K 17
#13 Nasser
#12 buitres fachas y vagos viviendo del cuento.
0 K 6
josde #15 josde
#13 Dios los cría y ellos se arrejuntan para seguir haciéndolo por vida
0 K 11
makinavaja #2 makinavaja
Poca pena...
0 K 12
sotillo #4 sotillo
#2 Van a seguir devorándose entre ellos
0 K 11
Malinke #18 Malinke
#16 era por lo de que la prensa suele tratar estos temas para partidos de la derecha con otros términos más «democráticos», las purgas sólo se hacen en Podemos, China y la URSS y si no los fusilan, que se den por contentos. :-P
0 K 11
kinz000 #17 kinz000
Se ha mosqueado el señorito con él jejejeje
0 K 10
#9 VFR
Sumar y Podemos segunda parte
0 K 10
Malinke #14 Malinke
#9 no, aquí no hay purga.
0 K 11
Mikhail #16 Mikhail
#14 Define "purga" porque en Vox quedan cuatro de los que empezaron (contando mal y pronto) :-P
0 K 7
Jack29 #10 Jack29
Teniendo en cuenta que Smith me parece un esperpento de politico, he de reconocer que es de lo mejorcito que tiene vox... asi que como estará el patio.
0 K 7

menéame