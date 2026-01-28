Ortega Smith reta a Abascal y Vox le enseña el camino de salida relegándolo al 'gallinero'

Javier Ortega Smith se agarra con uñas y dientes a su último cargo en Vox, aunque todo apunta a que Santiago Abascal hace tiempo que decidió su final. El todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid lanzó esta semana un nuevo órdago a la dirección y se postuló para repetir como candidato en las elecciones municipales de 2027, pero la dirección del partido le ha enseñado la puerta de salida por enésima vez y le ha relegado a la última fila del Congreso. El fundador y exsecretario general de la formación ha acabado en el gallinero del hemiciclo.