Ortega Smith: «Estoy sufriendo una purga peor que las de Stalin»

«Lo de las purgas en las que vengo sufriendo yo... pero peor que las purgas de Stalin, vamos, desde hace mucho tiempo. Yo no entiendo hacer purgas con compañeros y esas cosas, no entran en mi forma de ser», ha dicho. El presidente del partido ha recalcado que el futuro de Ortega Smith está en manos de órganos independientes que deben resolver si es expulsado definitivamente: «Esos órganos independientes dirán lo que estimen oportuno cuando lo estimen oportuno».

Barney_77
Joder con la piel fina...
4
Verdaderofalso
#6 como se dice piolet en extremo derecha?
0
Barney_77
#21 Ni puta idea, creo que lo hacen más con mensajitos pasados en sobres.
0
makinavaja
#6 Es que si lo echan, ya me dirás de qué va a vivir este elemento... xD xD xD
0
vviccio
Peor que las de Franco, Stalin o Hitler. Acaba de descubrir que la dictadura mancha.
4
skaworld
Ortega Smith picando hielo en el gulag del Palacio de Cibeles, un castigo infame que le obliga a servirse sus propias caipiroskas.
1
poyeur
#10 #20 No está ni en un gulag ni en una cuneta, la comparación que hace es ridícula
0
skaworld
#23 ¿Niegas acaso la evidencia de que Ortega Smith es victima de una persecucion politica al mas alto nivel que le obliga a tener que prepararse sus propios combinados?

Tipico rojo negacionista
0
Sr.No
Rápido! Llamen a la bua- {0x1f691} {0x1f691} {0x1f691}
2
antesdarle
Nada como un copazo de buena mañana :troll:
1
FunFrock
Tampoco te flipes Ortega, no te flipes
2
surco
Me cachis!!!
1
concentrado
Exageras, aún no ha entrado nadie con un piolet en tu despacho.
0
Brill
El ver a Ortega Smith descubriendo de golpe y porrazo la empatía hacia los que piensan diferente no tiene precio.
1
johel
Ortegita majo salao, tienes suerte porque la democracia que desprecias y que estas colaborando para desmantelar evita que te den de finiquito una chaqueta metalica.
1
ombresaco
Ojo, que uno de los fundadores está diciendo que el stalinismo no era tan malo como Vox
1
pitercio
No sé si habéis visto el vídeo, el pavo dice que no es purga pero comenta su novedosa impresión de que "hay medios que no son independientes" :troll: Este pavo ha perdido definitivamente la cabeza.
Y esto lo pública el del báter. Todo surrealista.
0
pascuaI
La verdad es que le doy la razón. Stalin, al lado de la gentuza de su partido, era un santo.
1
jonolulu
Qué dictador es Abascal, antidemocrático del todo. Con Franco esto no pasaba
0
Sergio_ftv
Eso le pasa por militar en un partido que ejecuta purgas peores que las de Stalin, es más, él mismo podría ejecutarlas sin problema alguno. En este caso es un leopardo al que se le comió la cara otro leopardo. Peno cero con estos autoritarios purgadores.
0
Rogue
Hora de probar tu misma mierda hermano
0
KoLoRo
Si es que se tiene que ser subnormal... :palm:

A llorar a la lloreria colega, dejate de mierdas que bien que perseguiais a ciertos politicos peor que stalin.
1
Mltfrtk
Jódete, racista subnormal, fundador de pocilgas nazis, estás acabado xD xD xD
0
Dragstat
#11 es que es gracioso que haga como si no supiese que clase se partido fundaba. Se ve que cuando se lo aplican a otros no se quieren dar cuenta de como se las gastan, y es cuando lo sufren en sus propias carnes cuando empiezan a quejarse porque se lo aplican a ellos. ¿Acaso pensaba que Abascal era su amigo? xD
0
Cantro
Le imagino en un gulag en las Bardenas Reales, vigilando un rebaño de ovejas
0
Yoryo
Como han cambiado los boinas verdes :troll:
0
Bravok1
Ghandi a su lado era el mal.....por dios que alguien pare esta injusticia contra este ser de luz superior....a caso hay una persona más buena, con mejores valores humanos y cristianos de amor y respeto al prójimo independientemente de su raza o condición sexual ? no verdad....? pues eso
0

