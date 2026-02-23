Ortega Smith: «Estoy sufriendo una purga peor que las de Stalin»

«Lo de las purgas en las que vengo sufriendo yo... pero peor que las purgas de Stalin, vamos, desde hace mucho tiempo. Yo no entiendo hacer purgas con compañeros y esas cosas, no entran en mi forma de ser», ha dicho. El presidente del partido ha recalcado que el futuro de Ortega Smith está en manos de órganos independientes que deben resolver si es expulsado definitivamente: «Esos órganos independientes dirán lo que estimen oportuno cuando lo estimen oportuno».