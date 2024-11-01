Orbán pierde, Irán se levanta de la mesa, el Papa muere: ¿por qué allá donde acude JD Vance todo acaba mal? [ENG]

El vicepresidente JD Vance concluyó recientemente una gira diplomática que los críticos describen como desastrosa. En cuestión de días, sus compromisos en el extranjero coincidieron con colapsos históricos, derrotas inesperadas y tragedias profundas. Desde el fallecimiento del papa Francisco tras su reunión en el Vaticano, hasta la caída electoral del primer ministro húngaro Viktor Orbán después del respaldo de Vance, la coincidencia en el tiempo resulta llamativa.