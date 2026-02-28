·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6480
clics
Pantomima full: hombre performativo
5996
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4755
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
2583
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
4565
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
más votadas
584
VÍDEO | Susan Sarandon, sobre Pedro Sánchez: "Ha estado siempre del lado correcto de la historia"
269
Israel lanza un ataque contra Irán [EN]
498
Un vídeo muestra la lujosa reforma realizada por el hijo de una concejala del PP en una VPO de Alicante que se ha quedado
579
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez
511
Juan Carlos I: golpista, putero y ladrón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
22
clics
La oposición italiana acusa a Meloni de manipular las elecciones con su nueva ley electoral
La coalición de derechas pacta de madrugada un sistema proporcional con prima de escaños que otorgaría a la derecha el 57% de los escaños con el 46% de los votos.
|
etiquetas
:
italia
,
meloni
,
ley electoral
,
manipulación
18
4
0
K
288
politica
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
288
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Verdaderofalso
Trump marca el camino a la IF
2
K
43
#8
kaos_subversivo
#4
de lo primerito que hizo Mussolini cuando pillo gobierno
0
K
12
#3
MiguelDeUnamano
la coalición que supere el 40% de los votos recibiría una prima de 70 escaños en la Cámara de los Diputados y 35 en el Senado, lo que garantizaría una mayoría absoluta estable
.
2
K
41
#10
soberao
#3
Algo parecido hiceron en Grecia en tiempos de Amanecer Dorado y creo que les salió el tiro al revés. La casualidad de cosas que pasan cuando gobiernan fascistas.
1
K
29
#6
covacho
Me recuerda a cuando Cospedal reformó el parlamento de Castilla la Mancha. Pablo Iglesias salió diciendo que lo había hecho mal... Y en efecto, le salió mal.
2
K
34
#1
Pitchford
*
Relacionada:
www.meneame.net/story/meloni-anuncia-reforma-electoral-italia-tras-der
Cumpliendo lo prometido... Trump cogiendo ideas para Noviembre..
1
K
30
#5
Feliberto
Otro golpe de estado. La democracia fue bonita mientras duró.
1
K
22
#9
obmultimedia
#5
Vamos camino de repetir lo que pasó hace un siglo, el sistema va a caer y reiniciarse de nuevo.
0
K
11
#7
aupaatu
Y así de fácil las derechas unidas por el neofeudalismo parece que se pueden cargar la democracia con la que consiguieron gobernar Sustituyedola por otra a su medida para perpetuarse en el Poder.
1
K
20
#2
kaos_subversivo
Siguiendo los pasos del maestro
0
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/meloni-anuncia-reforma-electoral-italia-tras-der
Cumpliendo lo prometido... Trump cogiendo ideas para Noviembre..