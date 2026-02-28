edición general
La oposición italiana acusa a Meloni de manipular las elecciones con su nueva ley electoral

La oposición italiana acusa a Meloni de manipular las elecciones con su nueva ley electoral

La coalición de derechas pacta de madrugada un sistema proporcional con prima de escaños que otorgaría a la derecha el 57% de los escaños con el 46% de los votos.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Trump marca el camino a la IF
#8 kaos_subversivo
#4 de lo primerito que hizo Mussolini cuando pillo gobierno
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
la coalición que supere el 40% de los votos recibiría una prima de 70 escaños en la Cámara de los Diputados y 35 en el Senado, lo que garantizaría una mayoría absoluta estable.
#10 soberao
#3 Algo parecido hiceron en Grecia en tiempos de Amanecer Dorado y creo que les salió el tiro al revés. La casualidad de cosas que pasan cuando gobiernan fascistas.
#6 covacho
Me recuerda a cuando Cospedal reformó el parlamento de Castilla la Mancha. Pablo Iglesias salió diciendo que lo había hecho mal... Y en efecto, le salió mal.
#1 Pitchford *
Relacionada:

www.meneame.net/story/meloni-anuncia-reforma-electoral-italia-tras-der

Cumpliendo lo prometido... Trump cogiendo ideas para Noviembre..
#5 Feliberto
Otro golpe de estado. La democracia fue bonita mientras duró.
obmultimedia #9 obmultimedia
#5 Vamos camino de repetir lo que pasó hace un siglo, el sistema va a caer y reiniciarse de nuevo.
aupaatu #7 aupaatu
Y así de fácil las derechas unidas por el neofeudalismo parece que se pueden cargar la democracia con la que consiguieron gobernar Sustituyedola por otra a su medida para perpetuarse en el Poder.
#2 kaos_subversivo
Siguiendo los pasos del maestro
