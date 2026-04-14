Una ONG israelí denuncia a Pedro Sánchez ante la CPI por complicidad de crímenes de guerra [FR]

Una ONG israelí de derechas, Shurat HaDin, ha denunciado ante la CPI al presidente español Pedro Sánchez por presunta complicidad en "crímenes de guerra", al haber aprobado España exportaciones de material de doble uso —incluidos detonadores— a Irán por valor de 1,3 millones de euros en 2024 y 2025. La denuncia llega en un momento de mínimos históricos en las relaciones entre ambos países, tras el reconocimiento español del Estado palestino y la oposición de Madrid a la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán y Líbano.