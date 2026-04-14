edición general
26 meneos
25 clics

Una ONG israelí denuncia a Pedro Sánchez ante la CPI por complicidad de crímenes de guerra [FR]

Una ONG israelí de derechas, Shurat HaDin, ha denunciado ante la CPI al presidente español Pedro Sánchez por presunta complicidad en "crímenes de guerra", al haber aprobado España exportaciones de material de doble uso —incluidos detonadores— a Irán por valor de 1,3 millones de euros en 2024 y 2025. La denuncia llega en un momento de mínimos históricos en las relaciones entre ambos países, tras el reconocimiento español del Estado palestino y la oposición de Madrid a la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán y Líbano.

| etiquetas: españa , irán , israel , sánchez
21 5 0 K 197 actualidad
23 comentarios
21 5 0 K 197 actualidad
Comentarios destacados:      
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
Pero reconocen a la Corte Penal Internacional?

Estos de EMT están en todas
www.meneame.net/story/israel-provoca-risas-toda-comunidad-internaciona
17 K 251
#10 Pitchford
#5 ¿No los habían mandado al ostracismo?
0 K 19
crob #1 crob
el chiste se cuenta solo
17 K 217
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
#1 No sé si da para chiste. El cinismo y la inmoralidad de los israelíes no tiene límite.
7 K 70
Urasandi #20 Urasandi
#1 Que vaya el Bibi a poner la denuncia. Y que se quede.
1 K 17
Bilardezz #21 Bilardezz
#1 Estas ONGs tienen que ser auditadas, que no se disfracen, son grupos infiltrados de potencias extrangeras, mirarlos con lupa, inflarlos a impuestos, ante cualquier acto de traición prohibirlas y expulsar a sus miembros.
2 K 16
Bombástico #4 Bombástico
Que lamentables que son.
6 K 73
kinz000 #2 kinz000
:popcorn: Que sinvergüenzas
5 K 69
ur_quan_master #16 ur_quan_master
#14 Empezó con Susana Díaz y se ha ido pasando pantallas hasta llegar a Netanyahu y el Trump. Si acaba esta pantalla se pasa el juego xD
3 K 61
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#16 ha empezado la partida en modo experto xD
1 K 32
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Pedro , entrégate con la condición de que vaya Netanyahu a declarar. :troll:
2 K 47
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#8 la condición para denunciar a Perro es que Netahanyu ponga la denuncia presencial mente xD
2 K 39
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Sería más eficiente encargárselo a Peinado, el PP, Vox y los medios les pondrían la alfombra y media sentencia.
3 K 40
#6 marcotolo
son tan ridiculos que ellos solos estan destapando su vileza
3 K 36
Andreham #11 Andreham
Esto es principio de transposición y lo demás son tonterías.
3 K 34
#17 Suleiman
Són un meme...
1 K 31
#7 Leclercia_adecarboxylata
Una Organización de Nazis Gilipollas?
1 K 23
#12 fremen11
serán los de Abogados Sionistas
1 K 21
mmlv #23 mmlv
Solo falta que se una Trump y le denuncie por pederasta.

Tampoco extrañaría a nadie, el nivel de cinismo y desvergüenza de la Alianza Epstein no conoce limites.
0 K 20
pitercio #22 pitercio
En Israel ONG significa organización nazi genocida.
0 K 18
eldarel #19 eldarel
Uf, también vendió material de doble uso a Israel en 2024 y 2025. No sé si les conviene abrir esa puerta.
0 K 10

menéame