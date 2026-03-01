Ofelia, de Masterchef 9, se queda atrapada en Dubai y carga duramente contra la embajada española: "Dejad de pagar impuestos"

Mientras que disfrutaba en la piscina de su hotel, la participante de MasterChef 9 comenzó a escuchar los primeros bombardeos. "Estoy sola", ha asegurado nerviosa antes de cargar duramente contra la embajada española. Los ciudadanos italianos y franceses están recibiendo respuesta de sus embajadas. La española no habla, no contesta", "No quiero politizar estos temas, pero me mandáis vídeos del presidente con la bici haciendo de influencer....Por favor, ayudadme, porque estoy asustada"."No quiero politizar estos temas....
Si no la cumplen apaga y vámonos.
A un cirujano se le paga para que opere, es su obligación. A un policía se le paga para que rece por nuestra seguridad, es su obligación. Y a una embajada se le paga para que asista a los ciudadanos españoles que residen en otro países, es su obligación.
Aunque si estás a favor de cerrar las embajadas cuenta con todo mi apoyo.
Ya estarían al tanto de esa posibilidad, que huyera a otro país o que se hubiera ido a un oasis.
Las embajadas son para entes como el país, asociaciones y demás. Evidentemente una embajada puede tener una sección consular, pero no a la inversa.
Por mi, como si le cae un bombazo en medio de la coronilla
En vez de rascarse el toto en la piscina, haber estado más informada de donde te metías.
Andaacagar, homeeeeee
PD. Acabo de ver hace un rato a otra mierdainfluencer francesa con el mismo "discursito" y apelando a su presi para que le mande un avión militar para rescatarla (hay casi 20000 franceses en Dubai) porque ella lo vale. Os ahorro las imágenes. Pero en las redes le están dando, pero estopa de la buena...
