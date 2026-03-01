edición general
Ofelia, de Masterchef 9, se queda atrapada en Dubai y carga duramente contra la embajada española: "Dejad de pagar impuestos"

Mientras que disfrutaba en la piscina de su hotel, la participante de MasterChef 9 comenzó a escuchar los primeros bombardeos. "Estoy sola", ha asegurado nerviosa antes de cargar duramente contra la embajada española. Los ciudadanos italianos y franceses están recibiendo respuesta de sus embajadas. La española no habla, no contesta", "No quiero politizar estos temas, pero me mandáis vídeos del presidente con la bici haciendo de influencer....Por favor, ayudadme, porque estoy asustada"."No quiero politizar estos temas....

#2 Suleiman
Como he leído en inet "Se va a Dubai para no pagar impuestos en España y ahora quiere que la rescatemos con los impuestos que pagamos nosotros." Más claro el agua.
Mesto #4 Mesto *
#2 Las embajadas están justo para atender a los ciudadanos españoles que residan en otros países. Es su principal función.

Si no la cumplen apaga y vámonos.
#5 Suleiman
#4 Si tiene dinero para evadir impuestos, tiene dinero para buscarse la vida. Que se joda, así de simple.
Mesto #8 Mesto *
#5 No, no evade impuestos. Eso sería delito. Y te guste o no las embajadas están para eso y si no que las cierren Y eso que nos ahorramos en enchufes de amiguetes del gobierno.
#9 Suleiman
#8 Quién va a Dubai es como quien va a Andorra, y te lo digo con conocimiento de causa. Pena,ninguna.
Mesto #10 Mesto
#9 ¿Acaso un ciudadano no es libre de vivir donde le dé la gana? La embajada tiene la obligación de hacer su trabajo, para eso se le paga si no ya me dirás para que se les paga la fortuna que nos cuestan.
Mark_ #15 Mark_
#10 claro que es libre, pero luego no le vengas pidiendo a un país donde no tributas que te saque las castañas del fuego con lo que tributamos los demás.
Mesto #21 Mesto
#15 No, no es así.

A un cirujano se le paga para que opere, es su obligación. A un policía se le paga para que rece por nuestra seguridad, es su obligación. Y a una embajada se le paga para que asista a los ciudadanos españoles que residen en otro países, es su obligación.

Aunque si estás a favor de cerrar las embajadas cuenta con todo mi apoyo.
#22 Suleiman
#10 "para eso se le paga". Totalmente de acuerdo, pero eso para el que las paga.
Malinke #11 Malinke
#8 no, no evade impuestos, pero si dejas de pagarlos en Espala, no solicites ayuda de España. Eligió, que se atenga a las consecuencias.

Ya estarían al tanto de esa posibilidad, que huyera a otro país o que se hubiera ido a un oasis.
#7 parladoiro *
#4 eso son los consulados, de todos los países.
Las embajadas son para entes como el país, asociaciones y demás. Evidentemente una embajada puede tener una sección consular, pero no a la inversa.
Verdaderofalso #23 Verdaderofalso
#4 embajadas pagadas con dinero público
maquingo #3 maquingo *
Se va del país para no pagar impuestos y ahora llora?
Por mi, como si le cae un bombazo en medio de la coronilla
#1 bibubibu
Pues te jdoes por ir a un sitio que le pueden caer bombazos, ¿ o no te habías enterado del problema USA, Iran?.

En vez de rascarse el toto en la piscina, haber estado más informada de donde te metías.
#14 AntonioWarrior
y cómo quiere exactamente que la ayuden? que le fleten un helicóptero privado protegido por varios Geos armados? o como al resto de los mortales que mandan un correo al consulado o embajada y cuando pueden contestan
#17 Leclercia_adecarboxylata *
Os voy a decir una verdad incómoda. La dramatización (que, por supuesto, es una situación grave pero no deja de ser dramatización con respecto a lo que basalmente ocurre en comparación con otras ciudades) viene del hecho de que en su cabeza está el "yo valgo mucho". Tanto que ignora el hecho de que hay otros 16.000 españoles en Dubai para una embajada que tiene que trabajar para todos ellos... y no sólo eso, sino que sus súplicas a Dios de "confía, que él te ayudará" como…   » ver todo el comentario
#6 Kuruñes3.0
Pues que te rescate el moro, ya que ahí vives y pagas.
Tito_Keith #12 Tito_Keith
a mi me acaban de decir por aquí (ya sabéis quién) que los impuestos son un robo. ¿Pero si te hacen falta ya no tanto?
pitercio #18 pitercio
Si ponen algún impuesto para impedir que vuelva, lo pago con gusto :troll:
Aguarrás #19 Aguarrás
Jódete, caradura.
Cehona #16 Cehona
Hacedla casito yo la mando directamente a la mierda.
Milmariposas #20 Milmariposas *
Mezclando churras (el paseo en bici del presidente) con merinas (impuestos) y con amanitas phaloides (la embajada y los miles de españolitos de bien en ese país taaaaaaaannnn chuli. La ignorancia es muy atrevida.

Andaacagar, homeeeeee

PD. Acabo de ver hace un rato a otra mierdainfluencer francesa con el mismo "discursito" y apelando a su presi para que le mande un avión militar para rescatarla (hay casi 20000 franceses en Dubai) porque ella lo vale. Os ahorro las imágenes. Pero en las redes le están dando, pero estopa de la buena...
Urasandi #13 Urasandi
Al parecer hay otras exiliadas fiscales que se lo echan en cara. Manda huevos...
www.elperiodico.com/es/gente/20260301/influencer-espanola-ofelia-resid
karaskos #24 karaskos *
Y este es uno de los grandes problemas actuales, darle voz a los subnormales que cagan por la boca :roll:
