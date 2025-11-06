edición general
El objeto 3I/Atlas acelera por una fuerza no gravitatoria, pero todavía no sabemos qué

El 3I/Atlas ha cambiado de color dos veces y ha acelerado al pasar cerca del Sol. Todavía no sabemos el motivo pero sabemos qué tiene que haber pasado para que sea un objeto natural

Elrosquasard #1 Elrosquasard
Vieron lo que había aqui de vida inteligente y salieron por patas.
OCLuis #3 OCLuis
#1 Aún queda para eso: El momento en el que más se acercará a la tierra será a finales del mes que viene.
Javi_Pina #2 Javi_Pina *
#1 y puede haber dejado un 13% de su peso en algun sitio..... unos 4 mil millones de toneladas de carga
Ovlak #4 Ovlak
No sabemos por qué pero no tardaremos mucho en saberlo porque, todavía, existen causas naturales conocidas (la pérdida de masa) que lo pueden explicar como el propio Loeb admite.
#5 Alcalino
No es la primera vez que pasa, y de hecho es algo habitual en los cometas: al ser calentados por el Sol, parte de la superficie se derrite y es expulsada como gases (la cola de los cometas es eso), y es esa expulsión de gases la que genera la aceleración.

Lo que pasa que esa explicación que conoce cualquier astrónomo, no es interesante para los periodistas, que necesitan titulares dramáticos para alimentar conspiraciones de gente estúpida.
Ovlak #8 Ovlak *
#5 Por desgracia el titular no es de un periodista, sino de un reputado astrofísico llamado Abi Loeb que, últimamente, se dedica a hacer bastante sensacionalismo coqueteando con los UFOs a base de retorcer las probabilidades con sesgo retrospectivo.
manbobi #6 manbobi
Le ha dado al turbo. (O se ha calentado y ha echado gas)
#11 Tronchador.
#6 Es lo mismo :troll:
#7 bestiapeluda *
Todos los artículos de todos los medios de prensa son del mismo tipo, cuyo nombre asocio a una religión que está en espera de su elegido, su redentor, lo que me hace sospechar
#9 Borgiano
¿Cómo que no lo sabemos? Dale media hora al panel de ejpertos de MNM y te lo resuelven.
Kmisetas #10 Kmisetas
Sensacionalista total. “Acelera sin motivo conocido” suena a X-Files, pero lo más probable es lo de siempre: efecto Yarkovsky o desgasificación asimétrica, lo mismo que se observó en ‘Oumuamua. Cuando un cuerpo irregular se calienta por el Sol, emite radiación o gases de forma desigual, generando una leve fuerza de empuje.

Lo del cambio de color también tiene explicación aburrida: distintos compuestos (hielos, silicatos, orgánicos) se subliman a distintas temperaturas y alteran el reflejo del espectro. En resumen: física y termodinámica, no visitantes interestelares ni misterios cósmicos.
#12 bizcobollo
"El objeto 3I/Atlas acelera por una fuerza no gravitatoria, pero todavía no sabemos qué"
A mí me acelera el pulso.
¿Quién ha escrito esa frase? parece que el 3I/Atlas acelera cosas
