Obispo peruano acusado de tener 17 amantes denunciado por su sirvienta

El religioso peruano Ciro Quispe López, quien recientemente presentó su renuncia como obispo de Juli, en Perú, fue acusado de tener 17 amantes secretas después de que algunas de las mujeres supieran de la existencia de sus otras relaciones, informa The Times. "Fue una verdadera telenovela, pero también levantó la tapa de un grave abuso de poder", contó Paola Ugaz, una periodista peruana que tuvo acceso a la investigación del caso llevada a cabo por el Vaticano.