Obispo peruano acusado de tener 17 amantes denunciado por su sirvienta

El religioso peruano Ciro Quispe López, quien recientemente presentó su renuncia como obispo de Juli, en Perú, fue acusado de tener 17 amantes secretas después de que algunas de las mujeres supieran de la existencia de sus otras relaciones, informa The Times. "Fue una verdadera telenovela, pero también levantó la tapa de un grave abuso de poder", contó Paola Ugaz, una periodista peruana que tuvo acceso a la investigación del caso llevada a cabo por el Vaticano.

The_Ignorator
¿El pájaro espino?
No, es peruano

(Ya me voy, no me peguéis mucho)
Mangione
Nunca digas de ese agua no beberé ni ese cura no es mi padre...
Shuquel
#2 En el pueblo todo el mundo le decía padre menos sus hijos que le llamaban tío
ur_quan_master
Que sorpresa... Bueno. No
kreepie
Pues si son mayores de edad y lo hacen por gusto, genial. Más curas hipócritas como este debería haber en lugar de los habituales pederastas viola niños.
azathothruna
Mientras los incel....
Esto es un doble combo.
Da razones a los antiteistas e incels de ser mas agresivos
theMooche
#4 Qué va, si los incels dirán: ¡qué crack, bro!, ¡fenómeno!
Shuquel
Paz y amor, la base de cualquier religión
Alcalino
A Diós pidiendo y con el rabo dando
Bixio7
qué goloso ! pero claro, pecaba, y luego se autoconfesaba, así cualquiera
Danae...
Tomad y comed todas de mí...
