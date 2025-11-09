·
13
62 clics
62
clics
Nydia Velázquez, congresista demócrata: "Nos hemos estado preparando por si Trump manda las tropas a Nueva York"
[Visible en modo lectura]
"Nos encaminamos hacia una dictadura; si es que no estamos ya".
10
3
1
K
125
actualidad
8 comentarios
10
3
1
K
125
actualidad
#1
sliana
Todavía tienen dudas
5
K
50
#2
pitercio
Tienen que entender lo que ocurre, no sólo se les exige sumisión al líder, es que deben tener pleno convencimiento y amarle.
2
K
31
#3
JackNorte
*
Quizas en Nueva York , den el siguiente paso y digan que hay terroristas y lo hacen para proteger a la comunidad judia.
Pasado el limite de financiar y alimentar un genocidio un poco mas tampoco se notara.
2
K
28
#7
Aergon
#3
Trump está poniendo en práctica lo que le ha enseñado Matanyahu para matar de hambre a los que no le lamen el escroto.
2
K
31
#6
Bhuvaya
lo que sí tendrán es a troleros como alcama.
2
K
26
#8
Aergon
#_5
Gracias alcama (me tiene baneado) por tu gran labor recordando lo que cualquiera con dos dedos de frente debería de evitar a toda costa: que gente como tu llegue a la Moncloa (ya que a los que hay en el Pardo no los podemos tocar)
1
K
21
#4
Pivorexico
Enviaran a Snake Plissken ?
0
K
12
#5
alcama
Allí los demócratas no tienen un Franco al que desenterrar
3
K
-12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
