Nydia Velázquez, congresista demócrata: “Nos hemos estado preparando por si Trump manda las tropas a Nueva York”

[Visible en modo lectura] “Nos encaminamos hacia una dictadura; si es que no estamos ya”.

#1 sliana
Todavía tienen dudas
pitercio #2 pitercio
Tienen que entender lo que ocurre, no sólo se les exige sumisión al líder, es que deben tener pleno convencimiento y amarle.
JackNorte #3 JackNorte *
Quizas en Nueva York , den el siguiente paso y digan que hay terroristas y lo hacen para proteger a la comunidad judia.
Pasado el limite de financiar y alimentar un genocidio un poco mas tampoco se notara.
Aergon #7 Aergon
#3 Trump está poniendo en práctica lo que le ha enseñado Matanyahu para matar de hambre a los que no le lamen el escroto.
Bhuvaya #6 Bhuvaya
lo que sí tendrán es a troleros como alcama.
Aergon #8 Aergon
#_5 Gracias alcama (me tiene baneado) por tu gran labor recordando lo que cualquiera con dos dedos de frente debería de evitar a toda costa: que gente como tu llegue a la Moncloa (ya que a los que hay en el Pardo no los podemos tocar)
#4 Pivorexico
Enviaran a Snake Plissken ?
alcama #5 alcama
Allí los demócratas no tienen un Franco al que desenterrar
