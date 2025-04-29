NVIDIA lanza GeForce Now para Linux, ya lo hemos probado y estas son nuestras primeras impresiones

La noticia se dio a conocer al poco de comenzar el año y se acaba de materializar: NVIDIA ha cumplido con lo anunciado y la aplicación nativa de GeForce Now para Linux ya está disponible en fase beta para todo el mundo. Pero si además de probarlo por vosotros mismos queréis unas primeras impresiones, aquí las tenéis. Antes, una advertencia: este no es un a fondo sobre el servicio, algo que tenemos pendiente y que saldrá en algún otro momento.
| etiquetas: nvidia , geforce , geforce now , linux
No hace falta que exageres. La realidad ya es lo bastante absurda...
Tiene gracia que Nvidia saca un servicio en el que sólo sus tarjetas usan un protocolo de sesión desfasado y que no soporta nativamente tecnologías como el HDR