Una nueva filtración de datos afecta a Óscar Puente, al presidente de una empresa que renovó Adamuz y a Ábalos, Koldo o Cerdán

“Los españoles deben saber quién es el responsable de su situación”, afirma el autor de la publicación, alias “Vindex”. Se trata del mismo seudónimo detrás de una primera filtración que afectó a los presidentes de Renfe, Adif, y el secretario de Estado de Transportes. “Pronto habrá noticias sobre Puente”, afirmaba en dicha publicación, una amenaza que ha terminado cumpliendo. Una nueva filtración afecta al ministro de Transportes, Óscar Puente, a otros altos cargos de Transportes, Renfe y Adif, entre otros.
| etiquetas: hackers , filtarciónes , datos persobales , óscar puente , renfe , adif
Pero no, para nada, no es de vox. Quiza sea un mercenario de alguna y desconocida extremadamente moderada ala supremacista.
Por lo menos han dejado de lado por irrelevante a Iglesias, ya iba siendo hora.
No es la misma, ya que esto es una nueva filtración.