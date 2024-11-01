edición general
10 meneos
79 clics
Una nueva filtración de datos afecta a Óscar Puente, al presidente de una empresa que renovó Adamuz y a Ábalos, Koldo o Cerdán

Una nueva filtración de datos afecta a Óscar Puente, al presidente de una empresa que renovó Adamuz y a Ábalos, Koldo o Cerdán

“Los españoles deben saber quién es el responsable de su situación”, afirma el autor de la publicación, alias “Vindex”. Se trata del mismo seudónimo detrás de una primera filtración que afectó a los presidentes de Renfe, Adif, y el secretario de Estado de Transportes. “Pronto habrá noticias sobre Puente”, afirmaba en dicha publicación, una amenaza que ha terminado cumpliendo. Una nueva filtración afecta al ministro de Transportes, Óscar Puente, a otros altos cargos de Transportes, Renfe y Adif, entre otros.

| etiquetas: hackers , filtarciónes , datos persobales , óscar puente , renfe , adif
9 1 3 K 84 actualidad
7 comentarios
9 1 3 K 84 actualidad
Asimismov #2 Asimismov
Filtraciones buenas.
2 K 32
obmultimedia #5 obmultimedia
#2 "El que pueda hacer, que haga".
2 K 31
XtrMnIO #1 XtrMnIO
En el listado no aparece ningún cipayo voxtrenco.
1 K 20
johel #6 johel *
#1 Los datos filtrados van de menos a mas, empezando por ningun dato de los afines a pox, subiendo a una ingente filtracion del pp con el correo de ayuso y aumentando segun el nivel de odio del filtrador hasta que alcanza el zenit en "las vascongadas" publicando hasta los datos del contador electrico del lerdakari.
Pero no, para nada, no es de vox. Quiza sea un mercenario de alguna y desconocida extremadamente moderada ala supremacista.
Por lo menos han dejado de lado por irrelevante a Iglesias, ya iba siendo hora.
0 K 10
Barney_77 #4 Barney_77 *
Muro de pago #0
0 K 13
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Relacionada: www.meneame.net/story/policia-investiga-filtraciones-datos-personales-

No es la misma, ya que esto es una nueva filtración.
0 K 12
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Que datos? Algo que esten criminalmente relacionados o datos de "contacto"
0 K 8

menéame