publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
182
clics
ICE secuestra a un niño porque no tiene a mano una prueba de ciudadanía [Eng]
El niño sólo llevaba a mano un snack para comer...
|
etiquetas:
:
ice
,
nazis
,
gestapo
,
camisas pardas
,
usa
,
fascismo
#1
yopasabaporaqui
Ni en las películas más distópicas..
3
K
33
#4
Mangione
#1
Se dijo por Gaza y tantos otros lugares: si toleras estas cosas, tus hijos serán los siguientes...
0
K
10
#2
marcotolo
no me dara ninguna pena cuando haya consecuencias contra estos esbirros,
espero que haya crowdfunding para apoyo legal de quien actue contra ellos
0
K
10
#3
Pingocho
*
Con el tiempo crearán muros que dividan las ciudades en sectores o guetos, y para salir de ellos, para ir al trabajo, escuela o al hospital, habrá que pasar por un puesto de control. Todo habitante pobre o de color “no americano” será obligado a vivir en un gueto y pasar por varios puestos de control al día.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
