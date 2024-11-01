edición general
ICE secuestra a un niño porque no tiene a mano una prueba de ciudadanía [Eng]  

El niño sólo llevaba a mano un snack para comer...

yopasabaporaqui
Ni en las películas más distópicas..
Mangione
#1 Se dijo por Gaza y tantos otros lugares: si toleras estas cosas, tus hijos serán los siguientes...
marcotolo
no me dara ninguna pena cuando haya consecuencias contra estos esbirros,
espero que haya crowdfunding para apoyo legal de quien actue contra ellos
Pingocho
Con el tiempo crearán muros que dividan las ciudades en sectores o guetos, y para salir de ellos, para ir al trabajo, escuela o al hospital, habrá que pasar por un puesto de control. Todo habitante pobre o de color “no americano” será obligado a vivir en un gueto y pasar por varios puestos de control al día.
