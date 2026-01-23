La Policía investiga filtraciones de datos personales de presidentes autonómicos como Ayuso, Moreno y Pradales

Salen a la luz datos personales de varios dirigentes autónomicos en una nueva campaña de ciberataques, entre ellos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, del andaluz Juanma Moreno y del lehendakari Imanol Pradales. La Comisaria General de Informacion de la Policía Nacional investiga ya investiga esta filtración, según han confirmado fuentes a Radio Nacional de España. Por ahora se conoce que se han visto afectados 15 de los 17 presidentes regionales y 47 cargos políticos de las diferentes comunidades autónomas.