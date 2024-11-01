Nos Están ENVENENANDO (Y Nadie Hace Nada) - Dr. Nicolás Olea  

El doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, es un reconocido experto en salud y medio ambiente y un referente mundial en el campo de la disrupción endocrina y sus efectos en la salud humana. Su trabajo ha contribuido a aumentar el conocimiento sobre este importante problema de salud pública.
La clave es reducir, pero eso no le gusta a ningún vendedor.
La segunda, reutilizar
La tercera reparar.
La cuarta zurcir
La quinta reciclar.
Pero hay muchas cosas antes que reciclar que es alargar la vida de las cosas"
Luego, en el caso de los diisruptores endocrinos los límites están en ppb o ppt y la dificultad, otra vez está en la cuantificación reproducible de esas minúsculas cantidades.
A nadie le importa tu salud
Google es tu amigo y evita decir tonterías. Obviamente cualquier producto agroalimentario importado tiene que seguir las mismas normas que en Europa y se controla.
Don Nicolás lleva mucho tiempo investigando los disruptores endocrinos y micro plásticos. Si no se hace nada es por el motivo de siempre. Dinero
Antes de eso eran "tradwife" y "criptobro". Y dentro de un tiempo será... vete a saber