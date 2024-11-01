edición general
22 meneos
93 clics
Nos Están ENVENENANDO (Y Nadie Hace Nada) - Dr. Nicolás Olea

Nos Están ENVENENANDO (Y Nadie Hace Nada) - Dr. Nicolás Olea  

El doctor Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, es un reconocido experto en salud y medio ambiente y un referente mundial en el campo de la disrupción endocrina y sus efectos en la salud humana. Su trabajo ha contribuido a aumentar el conocimiento sobre este importante problema de salud pública.

| etiquetas: nicolás olea , veneno , salud pública , disrupción endocrina
16 6 0 K 162 ciencia
19 comentarios
16 6 0 K 162 ciencia
Comentarios destacados:    
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
por eso bailo
1 K 18
Ka0 #2 Ka0
"Reciclar es la última de las opciones.
La clave es reducir, pero eso no le gusta a ningún vendedor.
La segunda, reutilizar
La tercera reparar.
La cuarta zurcir
La quinta reciclar.
Pero hay muchas cosas antes que reciclar que es alargar la vida de las cosas"
7 K 80
cocolisto #3 cocolisto
Realmente desconocemos hasta que punto son un veneno, unos por ignorancia y otros por superficialidad. Su prohibición debería ser ya.
0 K 20
Ka0 #6 Ka0 *
#3 #4 El problema es que una vez se conocen los peligros hasta que se regulan oficialmente, se suele tardar de 20 a 30 años sino más.
2 K 43
Asimismov #14 Asimismov
#6 los peligros se conocen.muy pronto, es la cuantificación de los límites en lo que se tarda demasiado, pero conocer se conocen
Luego, en el caso de los diisruptores endocrinos los límites están en ppb o ppt y la dificultad, otra vez está en la cuantificación reproducible de esas minúsculas cantidades.
0 K 12
Asimismov #4 Asimismov
#3 no, no lo desconocemos, pero si no están regulados los fabricantes de plásticos los usan en su beneficio.
1 K 32
kastanedowski #5 kastanedowski
Como va el tema de la fruta importada de Africa SIN los mismos controles que en Europa..

A nadie le importa tu salud
1 K 20
Priorat #19 Priorat *
#5 Aquí tienes como funciona el proceso de control para cualquier producto agroalimentario que entra por la frontera española, igual a culaquier punto de entrada en la UE.

www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior-ganadero/import

Google es tu amigo y evita decir tonterías. Obviamente cualquier producto agroalimentario importado tiene que seguir las mismas normas que en Europa y se controla.
0 K 11
vviccio #7 vviccio *
Las nanopartículas de plástico ayudan a que los virus lleguen al cerebro y a otros órganos pero nos despistan diciendo que las vacunas son malas
1 K 25
MisturaFina #8 MisturaFina
La industria alimenticia medio enferma y la industria farmacéutica medio cura. El negocio perfecto. Yo tengo acciones en ambas.
4 K 37
elgranpilaf #9 elgranpilaf *
#8 Tú eres igual de cabrito que ellos
0 K 10
Torrezzno #10 Torrezzno *
Escribí precisamente sobre esto en este artículo

www.meneame.net/story/paradoja-estado-bienestar-nos-enferma

Don Nicolás lleva mucho tiempo investigando los disruptores endocrinos y micro plásticos. Si no se hace nada es por el motivo de siempre. Dinero
2 K 42
rnd #11 rnd
la economía es siempre más importante que la salud, aceptémoslo de una vez
0 K 7
ewok #12 ewok
#11 Mucha gente vota en consecuencia, esperando llegar a la parte de arriba de la pirámide (y que no les afecte).
0 K 12
ewok #13 ewok *
Relacionada: Los PFAS están muy extendidos en las personas y en el medio ambiente. Son persistentes, se acumulan en el organismo y pueden ser tóxicos, por lo que representan una preocupación creciente para la salud pública. Este estudio midió las concentraciones de 6 tipos de PFAS en sangre en 755 adultos de 18 a 65 años en España. Las personas de Cataluña y Galicia presentaron niveles más altos, mientras que los valores más bajos se encontraron en Canarias. Los hombres tenían más PFAS que

…   » ver todo el comentario
0 K 12
#15 Khanbaliq
Si va a ese podcast, se trata de un librepensador siempre del mismo tipo, no verás ahí a nadie que se acerque mínimanente a algo parecido al PSOE, tomando PSOE como medida de izquierda, imaginad el nivel.
0 K 7
Torrezzno #17 Torrezzno *
#15 ¿de verdad estas insultando a una eminencia sobre el tema en España y a uno de los podcasts de mas éxito y serios en español en la misma frase?. Sabía que los fanboys de los partidos políticos no tenían muchas luces pero ya me imagino el nivel....
0 K 20
Olepoint #16 Olepoint
Es que también se puede matar/asesinar despacito.
0 K 7
#18 Pkpkpk *
"Disruptores endocrinos" son las dos palabras más "trendy" en redes sociales, especialmente en Instagram. Eso y la pruebita del pulgar para saber que te vas a morir de un aneurisma de aorta :palm:

Antes de eso eran "tradwife" y "criptobro". Y dentro de un tiempo será... vete a saber
0 K 9

menéame