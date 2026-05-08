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No, tu hijo no tiene altas capacidades (pero tú eres un flipado)
Si las tuviera cada niño cuyo padre lo afirma, serían más inteligentes que la media el 70% de los chavales lo cual es, como incluso alguien con bajas capacidades entenderá, imposible.
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etiquetas
:
hijo
,
altas capacidades
,
padres
,
flipado
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#2
EvilPreacher
No me parece tan raro que tantos padres lo crean. Siempre he sospechado que somos, por lo general, más inteligentes de críos y luego nos vamos embotando. Lo padres se dan cuenta de que sus hijos son más inteligentes que ellos y se piensan que son de superdotados.
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K
45
#20
surco
*
#2
Eso es cierto. Además tendemos a pensar que nosotros éramos menos inteligentes de críos de lo que éramos y que por tanto que ellos lo son más.
Sinceramente creo que en este tema empieza a haber mucho negocio a costa de generar expectativas a los padres. Y tb mucho padre memo.
Como guía general, tienes las mismas opciones de que tu hijo sea el puto Einstein como de que sea Messi.
Con todo, las inteligencias ( hay muchas) varían mucho con el tiempo y los factores. Eso por no decir que esto no…
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K
26
#1
minossabe
En profesiones como médico, profesor, arquitecto, ingeniero..., los estudios señalan que el 80% de esos trabajadores se creen entre el 30% de los mejores en su especialidad.
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#15
Ferroviman
*
#1
no se que ingenieros conoces tu, pero cualquiera que haya pasado por una ingenieria superior en mi universidad (publica y viejuna) sabe que no esta entre el 30% de los tios mas listos del grupo. Menudas folladas grupales nos pegaban a todos... y esto te lo escribe el 2º de su promocion en su especialidad...
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K
10
#18
minossabe
#15
Es a raíz de un estudio que leí hace tiempo. Eso sí, el autor era usano, tal vez aquí sea matizable.
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12
#27
Solinvictus
#1
tanto no , pero más de los que estudian magisterio seguro
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K
7
#13
RoterHahn
#7
Mi hija hiperactividad y síndrome de déficit de atencion, pero que capta las conversaciones de adultos y detalles al vuelo, caso que no ocurre con su hermana mayor "normalita".
Pero que su hermana mayor saca sobresalientes y notables y ella esta diempre raspando, pues le aburre todo lo que sea cole.
¿Quiere decir eso que es superdotada, ó con altas capacidades?
Pues creo que no, pues en unos áreas quizás si lo es pero en otras anda restrasada.
La hija de una amiga es autista.
No es capaz casi de ir al cole sola, pero saca todo sobresalientes.
¿Es superdotada?
Es que es todo tan relativo.
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K
33
#22
Tok_Tok
#13
Mas que relativo, es pretender hacer dos segmentos cuando realmente hay multitud de ellos. No hay altas capacidades y no altas capacidades. Y es ridículo pretender decirlo a "ojo de buen cubero". Diferentes tipos de condiciones (TEA, TDAH, etc.) pueden hacer que los tests habituales de CI no se puedan aplicar.
Tener TEA y altas capacidades no es excluyente. Mas que nada, altas capacidades es mucho mas amplio que sacar buenas notas. Que no es ni necesario
1
K
21
#8
Leziabell
A una compañera de mi hija (4º primaria) le hicieron las pruebas el año pasado....le dijeron que era una niña lista, por encima de la media, pero que no tenia altas capacidades, pidieron repetir la prueba .....y les dijeron lo mismo. Ahora lo van a hacer por su cuenta, en fin.
1
K
24
#11
minossabe
#8
Si no pagas cómo vas a pretender que te digan lo que quieres oir?
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16
#9
ehizabai
#7
Yo a la conclusión que he llegado es similar al del articulista, más que genética, depende mucho del tipo de padres de la criatura.
Y hablando con ellos sobre lo que se cobra por pruebas de estas, me fío yo de los especialistas. No hay conflicto de interés ni nada...
1
K
21
#14
soberao
*
#7
#9
La genética en este caso no evita las variantes que introducen los cuernos, que el supuesto padre no sea el que ha puesto los genes.
Parece que la genética es infalible pero las relaciones humanas dan muchas vueltas y luego esto explica porqué se parecía más a la madre.
Off-topic pero hay que desmitificar la genética como algo que se hereda cuando para heredar hay que estar presente.
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K
18
#26
Tok_Tok
#14
Ni evita los coches rojos.....
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K
8
#24
Tok_Tok
#9
Como con los mecánicos, los informáticos, el fontanero...... Personas que se juegan su prestigio y futuro las hay en todos los sectores. Es una desgracia que la sanidad publica no ofrezca estos servicios, pero te garantizo que un informe de un buen especialista tiene fundamentos de sobra para que no dependa de "fiarse" de nada.
Como si quieren hacer un articulo sobre que el que algunos padres crean que su hijo es el próximo Messi, irrelevante. Lo interesante de este tema es la dejadez por parte de la administración publica de hacerse cargo del diagnostico de las neurodivergencias
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K
8
#30
ehizabai
*
#24
Lo que pasa es que con los mecánicos no tienes al cliente dando la brasa para que le mores a ver si el coche tiene o no cinco ruedas, ni te pagan más por ver las cinco.
Una compañera comentó que habían ido a más de seis psicólogos hasta que el séptimo "descubrió" que el niño tenía altas capacidades, y su hermana también, y la madre también debido al componente genético.
Pues sí, seguro. Claro que me callé por que haya paz en la oficina.
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K
12
#28
Tok_Tok
#23
El problema es que la gente solo entiende de estereotipos. Altas Capacidades no es lo que creen que es, así como con el TDAH, TEA, etc.
Son conversaciones de cuñados hablando de condiciones complicadas (incluido su diagnostico) que suelen tener unos problemas asociados que, de no ser cuidados, pueden desencadenar en sufrimiento, adicciones, y en casos extremos suicidio.
Muchas de estas condiciones te llevan a vivir toda tu vida "conduciendo" contra dirección por la "autopista"
Ni exagerar, ni ningunear
1
K
17
#3
Cuchifrito
*
Es perfectamente posible que el 70% este por encima de una media:
1,1,1,2,2,2,2,2,2,2
1
K
17
#10
minossabe
#3
En este caso se está hablando de mediana.
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#21
Chuache_cientifico
#10
Si dice media, dice media. A lo mejor el flipado es el articulista, que va de que todo el mundo es lerdo y no sabe la diferencia entre media y mediana.
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K
7
#25
surco
*
#21
Lo cual le daría la razón, porque eso le convertiría en otro menos inteligente de lo que piensa
.......pero al tener razón, lo haría eso más inteligente?
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K
11
#17
IngridPared
*
Tiene altas capacidades una de cada cincuenta personas, es decir, un 2% de la población. No es tan raro. ¿Cuántos niños hay ahora en cada clase? ¿25? La probabilidad de que haya un superdotado es alta.
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K
17
#23
javic
#17
Aqui el ratio es de 20 alumnos por clase, entonces el 40% de las clases tendrán un superdotado.
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K
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#12
elmakina
#_3
En general sí, pero tal como se modela el CI estandarizado, en el que se asume una distribución simétrica, no.
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13
#6
neiviMuubs
Tiene lógica porque al principio todos somos como un lienzo en blanco, somos mucho más proactivos para aprender y sentir curiosidad, y porque tenemos muchas menos cosas en la cabeza y nuestro enfoque está más "limpio", todo conocimiento sobretodo con algo de interés entra muy bien.
Además al principio de nuestra vida si podemos aprender con nuestros padres viéndolo pues quizá lo podamos ver como una forma de validación, lo jodido es que muchos padres en esta fase pues eso, se van a…
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K
12
#4
ehizabai
*
Caso real: cuatro de los cinco niños de mis compañeros de la oficina son "altas capacidades".
Enfin...
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K
12
#7
Tok_Tok
#4
Para eso están los especialistas. Y siendo algo genético, no sería raro.
De todas formas, altas capacidades se pueden dar de diversas formas. Por ejemplo, si hay doble excepcionalidad la cosa se complica, ya que el test habitual de CI suele ser ininterpretable
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K
8
#16
amusgada
#4
duda: ¿¡llevan a los nenes a concertados? porque hay un sobrediagnóstico alucinante de altas y bajas capacidades para cubrir cuotas por aulas.
Me tocó con un caso de clases particulares, empeñaos en que el nene era hiperactivo y era un vagurcio apollardao que no se levantaba del sofá, no le veía el perfil ni de coña (por algo antaño la etiqueta diagnóstica era "culo inquieto"). Pero oyes, pagando a un "especialista en neurodesarrollo infantil" ya estaría.
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K
9
#5
jmangut
*
Buena columna. Al final se trata de padres buscando explicaciones o justificaciones a comportamientos de sus hijos que consideran fuera de SU norma o cuyo problema raiz es por una crianza deficiente, es decir, su culpa.
Lo hemos visto con el famoso TDAH, asperger, etc... como justificación para niños que cada vez mantienen menos la atención en clase porque se pegan todo el dia viendo reels de TikTok, instagram, etc... O que su desarrollo es un poco inferior al del resto de compañeros, o niños…
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K
11
#19
DavidEF
Lo que hay es mucho padre y madre con ganas de distinguirse sobre la media. Ahora que la educación es pública e universal ya no basta con estudiar y sacar buenas notas: hay que encontrar algo que diga que mi hijo/a es "más especial". Hasta el extremo de tener a 5, 6, 7 niños supuestamente con altas capacidades en una clase de 25. Más del 25%, vaya. Y por supuesto, en colegios concertados de familias con alto nivel adquisitivo... donde es más común que los padres tengan títulos…
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K
10
#29
fralbin
Matematicamente
si
es posible, vuelven a confundir media con mediana (quien escribe estos articulos), es como decir que no es posible que el 65% de la población este por debajo de la media de ingresos Brutos.
No se capacidades tiene el que emite esta opinión, pero las matematicas o estadisticas son bastante mejorables.
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K
7
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Sinceramente creo que en este tema empieza a haber mucho negocio a costa de generar expectativas a los padres. Y tb mucho padre memo.
Como guía general, tienes las mismas opciones de que tu hijo sea el puto Einstein como de que sea Messi.
Con todo, las inteligencias ( hay muchas) varían mucho con el tiempo y los factores. Eso por no decir que esto no… » ver todo el comentario
Mi hija hiperactividad y síndrome de déficit de atencion, pero que capta las conversaciones de adultos y detalles al vuelo, caso que no ocurre con su hermana mayor "normalita".
Pero que su hermana mayor saca sobresalientes y notables y ella esta diempre raspando, pues le aburre todo lo que sea cole.
¿Quiere decir eso que es superdotada, ó con altas capacidades?
Pues creo que no, pues en unos áreas quizás si lo es pero en otras anda restrasada.
La hija de una amiga es autista.
No es capaz casi de ir al cole sola, pero saca todo sobresalientes.
¿Es superdotada?
Es que es todo tan relativo.
Tener TEA y altas capacidades no es excluyente. Mas que nada, altas capacidades es mucho mas amplio que sacar buenas notas. Que no es ni necesario
Y hablando con ellos sobre lo que se cobra por pruebas de estas, me fío yo de los especialistas. No hay conflicto de interés ni nada...
Parece que la genética es infalible pero las relaciones humanas dan muchas vueltas y luego esto explica porqué se parecía más a la madre.
Off-topic pero hay que desmitificar la genética como algo que se hereda cuando para heredar hay que estar presente.
Como si quieren hacer un articulo sobre que el que algunos padres crean que su hijo es el próximo Messi, irrelevante. Lo interesante de este tema es la dejadez por parte de la administración publica de hacerse cargo del diagnostico de las neurodivergencias
Una compañera comentó que habían ido a más de seis psicólogos hasta que el séptimo "descubrió" que el niño tenía altas capacidades, y su hermana también, y la madre también debido al componente genético.
Pues sí, seguro. Claro que me callé por que haya paz en la oficina.
Son conversaciones de cuñados hablando de condiciones complicadas (incluido su diagnostico) que suelen tener unos problemas asociados que, de no ser cuidados, pueden desencadenar en sufrimiento, adicciones, y en casos extremos suicidio.
Muchas de estas condiciones te llevan a vivir toda tu vida "conduciendo" contra dirección por la "autopista"
Ni exagerar, ni ningunear
1,1,1,2,2,2,2,2,2,2
Además al principio de nuestra vida si podemos aprender con nuestros padres viéndolo pues quizá lo podamos ver como una forma de validación, lo jodido es que muchos padres en esta fase pues eso, se van a… » ver todo el comentario
Enfin...
De todas formas, altas capacidades se pueden dar de diversas formas. Por ejemplo, si hay doble excepcionalidad la cosa se complica, ya que el test habitual de CI suele ser ininterpretable
Me tocó con un caso de clases particulares, empeñaos en que el nene era hiperactivo y era un vagurcio apollardao que no se levantaba del sofá, no le veía el perfil ni de coña (por algo antaño la etiqueta diagnóstica era "culo inquieto"). Pero oyes, pagando a un "especialista en neurodesarrollo infantil" ya estaría.
Lo hemos visto con el famoso TDAH, asperger, etc... como justificación para niños que cada vez mantienen menos la atención en clase porque se pegan todo el dia viendo reels de TikTok, instagram, etc... O que su desarrollo es un poco inferior al del resto de compañeros, o niños… » ver todo el comentario
No se capacidades tiene el que emite esta opinión, pero las matematicas o estadisticas son bastante mejorables.