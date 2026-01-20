edición general
21 meneos
57 clics
Nick Fuentes, Andrew Tate y otros influencers de extrema derecha fueron grabados cantando «Heil Hitler» de Ye (Eng)

Nick Fuentes, Andrew Tate y otros influencers de extrema derecha fueron grabados cantando «Heil Hitler» de Ye (Eng)

La discoteca, Vendome, se ha disculpado por el incidente.

| etiquetas: nazi , hail hitler , nick fuentes , andrew tate , ye , extrema derecha
15 6 0 K 377 actualidad
5 comentarios
15 6 0 K 377 actualidad
Dakaira #1 Dakaira *
Ahora cantar te convierte en nazi? Putos wokes...

Porsi :troll:
2 K 51
#2 UNX
"In addition to Fuentes and Tate, who moved to Florida last year after being allowed to leave Romania under apparent pressure from the Trump administration"

Vaya, a Trump hay cierto tipo de inmigrantes que sí le gustan...
2 K 43
calde #3 calde
#2 Lógico, los que comparten su misma
CULTURA pedófila y nazi.
1 K 29
Chinchorro #4 Chinchorro
La epidemia de soledad masculina :troll:
1 K 27
#5 laruladelnorte
El moreno que saluda brazo en alto resulta patético.
0 K 10

menéame