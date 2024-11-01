Netanyahu recula y otorga al patriarca latino acceso "pleno e inmediato" al Santo Sepulcro

Netanyahu recula y otorga al patriarca latino acceso "pleno e inmediato" al Santo Sepulcro

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, revocó la madrugada de este lunes la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y dijo que puede "celebrar servicios religiosos según desee". El veto de Israel desató una fuerte controversia internacional.

9 2 1 K 117 politica
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Acojonado lo tiene Pedro Sanchez :roll:
Harkon #20 Harkon
#6 Si un acojone de la hostia mientras le sigue comprando armas y no rompe relaciones con israel xD
Priorat #2 Priorat
Domingo de Ramos ya fue.
#14 xavigo
#2 Ramos es muy de gol en el minuto 95
KoLoRo #1 KoLoRo
Lo que no consiga la creencia en seres imaginarios no lo consigue nadie....
ur_quan_master #22 ur_quan_master
#1 sad but true
IkkiFenix #3 IkkiFenix
Que raro, si Herman Tersch decía que solo era propaganda.
vicus. #5 vicus.
Ya tiene cojones, que recule en eso y no en dejar de matar, mujeres y niños. Pero bueno, Roma bien vale una misa.
#11 username
#5 son mujeres y niños musulmanes, no les importa
HeilHynkel #21 HeilHynkel
Claro, irán atacaba las iglesias ... seguro que el acceso a las si ahogas estaba vetado también.
Lenari #13 Lenari
{0x1f514} BULO

Netanyahu no ha "reculado" porque en ningún momento le había prohibido la asistencia. La entrada estaba prohibida por motivos de seguridad porque Irán ha estado atacando instalaciones civiles, incluidas las religiosas. Lo que ha hecho Netanyahu es hacer una excepción en su caso y autorizar la entrada.
Nitanmal #19 Nitanmal
#13 ya... Pero es el típico caso donde la realidad estropea el titular
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
¡¡Y TODO GRACIAS A VOX!! :professor:
Javi_Pina #9 Javi_Pina *
#7 Si, suerte que han mediado con el tema este de las misas, Siempre al servicio de lo que más importa al ciudadano! Ahora que ya han resuelto esto quizas encuentren un ratito para mediar con lo del genocidio, aunque bueno como los que mueren son moros, no se yo.
#15 lameth
#7 Luego que se quejen de los cristianos asesinados y desplazados en Tierra Santa.
Ya si eso, el ocupado de Abascal tendrá tiempo para ver algo.
#8 Suleiman
Todo ha sido por la llamada de Abascal.... :troll:
#17 MenéameApesta
Despierta más condena en Europa prohibir una misa que cometer un genocidio.
Menudo mierda de mundo.
Javi_Pina #4 Javi_Pina
VOX parece que lo ha conseguido, siempre preocupada por los problemas importantes
#12 decker
"desató una fuerte controversia internacional" lo de palestina ya para otro día, putos hipócritas....
#16 angar300
Matar palestino, vale. Pero que nos impidan los ritos cristianos... eso es inadmisible, por Dios.
#10 perica_we
ayer habían motivos de seguridad, hoy ya no.
