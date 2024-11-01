La Policía de Israel anuncia la aprobación de un "plan de oración limitado" en la iglesia del Santo Sepulcro

Las autoridades israelíes han anunciado la noche de este domingo la aprobación de un "plan de oración limitado" en la iglesia del Santo Sepulcro, horas después de que la diócesis de Jerusalén haya denunciado que la Policía de Israel ha impedido la entrada del jefe de la iglesia Católica en la ciudad santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la tradicional misa del Domingo de Ramos. "En una reunión de evaluación celebrada esta tarde por el comandante del distrito de Jerusalén, el comisario Avshalom Peled, junto con el comandante de la zona