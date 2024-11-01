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La Policía de Israel anuncia la aprobación de un "plan de oración limitado" en la iglesia del Santo Sepulcro

La Policía de Israel anuncia la aprobación de un "plan de oración limitado" en la iglesia del Santo Sepulcro

Las autoridades israelíes han anunciado la noche de este domingo la aprobación de un "plan de oración limitado" en la iglesia del Santo Sepulcro, horas después de que la diócesis de Jerusalén haya denunciado que la Policía de Israel ha impedido la entrada del jefe de la iglesia Católica en la ciudad santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la tradicional misa del Domingo de Ramos. "En una reunión de evaluación celebrada esta tarde por el comandante del distrito de Jerusalén, el comisario Avshalom Peled, junto con el comandante de la zona

| etiquetas: policia , israel , aprueba , plan , oración , limitada
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6 comentarios
13 2 0 K 134 actualidad
shake-it #3 shake-it
El genocidio palestino no ha conseguido arrancar más que tibias protestas. Pero eso sí, que prohiban una puta misa ha enfurecido a medio planeta. Asco de mundo, de verdad.
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Feindesland #5 Feindesland
#3 Aprovecha cualquier aliado que te salga, anda...

:-/
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DDJ #4 DDJ
""plan de oración limitado" en la iglesia del Santo Sepulcro"

Son judíos, pronto sacarán tarifas de para el plan premium, golden y platinum
1 K 21
ipanies #1 ipanies
Todo esto gracias a la presión de Vox... ¬¬
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Cantro #2 Cantro
Creo que podríamos establecer un plan de oración limitado en las sinagogas. Por motivos de seguridad, claro
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
Permitir que en una iglesia cristiana se rece a todas horas tiene que apoyar a Hamás de algún modo que aún no soy capaz de concebir.
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menéame