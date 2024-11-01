edición general
9 meneos
12 clics
Netanyahu contra la verdad sobre el 7 de octubre [DEU]

Netanyahu contra la verdad sobre el 7 de octubre [DEU]

Mientras la justicia israelí exige el esclarecimiento de los acontecimientos del 7 de octubre, Benjamin Netanyahu intenta torpedear cualquier investigación para asegurar su supervivencia política(..) Netanyahu siempre se ha presentado como el "protector de Israel". Pero los sucesos del 7 de octubre de 2023, en los que Hamás asesinó a unas 1200 personas y tomó a más de 250 rehenes, contradicen rotundamente esta afirmación.

| etiquetas: netanyahu , israel , 7 de octubre , hamás , investigacion
7 2 0 K 113 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 113 actualidad
Asimismov #1 Asimismov *
Que los sucesos del 7 de octubre de 2023, en los que Hamás asesinó a unas 1200 personas ... Lo que NO está claro cuántos pudo matar Hamas y cuántos mató el ejército israelí
Eso sí, el recuento lo hizo el propio ejército israelí echando toda la responsabilidad a Hamas.
3 K 39
Veelicus #2 Veelicus
#1 Y que Egipto aviso de que Hamas estaba preparando algo... etc etc
0 K 14

menéame