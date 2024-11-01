Netanyahu contra la verdad sobre el 7 de octubre [DEU]

Mientras la justicia israelí exige el esclarecimiento de los acontecimientos del 7 de octubre, Benjamin Netanyahu intenta torpedear cualquier investigación para asegurar su supervivencia política(..) Netanyahu siempre se ha presentado como el "protector de Israel". Pero los sucesos del 7 de octubre de 2023, en los que Hamás asesinó a unas 1200 personas y tomó a más de 250 rehenes, contradicen rotundamente esta afirmación.