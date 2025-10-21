edición general
Nadie quiere coches eléctricos usados: los precios se hunden y el mercado se estanca

El mercado de coches eléctricos usados se hunde en pleno crecimiento de las ventas de coches nuevos. Los precios caen en picado y los concesionarios no logran venderlos. Una tormenta perfecta que tiene como consecuencia la aparición de chollos cada vez más jugosos.

“En el caso de Tesla, el que fuera el referente de estabilidad en valor residual también se ha visto afectado: un Model 3 con dos años y tracción trasera ya se vende por debajo de los 20.000 euros en modelos con menos de 80.000 km.”

A ver, nuevo (con ayudas) cuesta 25K, en serio que el problema es la “gran depreciación” o que los concesionarios de coches usados están tangando a la gente?

