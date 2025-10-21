Nadie quiere coches eléctricos usados: los precios se hunden y el mercado se estanca

El mercado de coches eléctricos usados se hunde en pleno crecimiento de las ventas de coches nuevos. Los precios caen en picado y los concesionarios no logran venderlos. Una tormenta perfecta que tiene como consecuencia la aparición de chollos cada vez más jugosos.
| etiquetas: coches , coches electricos
A ver, nuevo (con ayudas) cuesta 25K, en serio que el problema es la “gran depreciación” o que los concesionarios de coches usados están tangando a la gente?
www.eleconomista.es/motor/amp/13466608/tesla-baja-el-precio-del-model-