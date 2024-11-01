·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9963
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
4159
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
6421
clics
Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara
5966
clics
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
4332
clics
El terrible experimento Universo 25: Un paraíso para ratones convertido en infierno
más votadas
366
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
312
Encuestas y resistencia
294
Lilly Wachowski reflexiona sobre la apropiación de 'Matrix' por parte de la derecha. “Es lo que hace el fascismo”
449
Increpan a una periodista de RTVE en la concentración de Ferraz: “Fascistas haciendo cosas de fascistas”
286
Feijóo demuestra en una manifestación en Madrid que no es presidente aunque quiere
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
23
clics
La mujer apuñalada en un polígono de Córdoba admite ante el Juzgado de Violencia que se hizo las propias heridas
La presunta víctima de violencia machista cambia su versión ante el juez y el caso se archiva quedando en libertad su expareja tras su detención
|
etiquetas
:
mujer
,
apuñalada
,
polígono
,
córdoba
,
juzgado
,
violencia
,
heridas
12
2
3
K
56
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
3
K
56
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
Cosas que no pasan.
6
K
57
#10
mariKarmo
*
#1
hoy ha muerto una mujer apuñalada en el cuello por su pareja. Cosas que sí pasan.
No creo que sea un tema para hacer gracietas y buscar karma fácil poniéndote en modo cuñado palillo en boca “ves? Te lo dije”.
Que hay denuncias falsas? Claro, como con todo. Y qué pretendes con este comentario? Ocultar las mujeres que mueren asesinadas por sus parejas? Restarles realidad? Importancia?
Es que no entiendo el objetivo de tu gracieta y menos aún tu comentario.
1
K
17
#5
Meneador_Compulsivo
Esto no existe.
3
K
45
#3
cenutrios_unidos
@enochmm
¿Te parece irrelevante? Ostras, espero que nunca te metan en la trena por una loca.
3
K
39
#8
enochmm
*
#3
Si, me parece irrelevante, anecdótico, poco significativo. Hay más probabilidades de que me caiga un rayo.
0
K
16
#9
cenutrios_unidos
#8
Esperemos que no te ocurra ni una ni otra cosa.
0
K
13
#2
Katos
Seguro que el Ministerio de la mujer protesta por este hecho que desvía atención a verdaderas víctimas los recursos que se les ofrecen merecidamente.
Ah no que es mujer y nunca harían lo que muchas hacen.
2
K
33
#6
meroespectador
*
Es absurdo negar estas cosas, que puede que sean anecdóticas o poco significativas dentro de todos los casos de violencia de género, puede, pero no se pueden decir que no existan, negarlas o siquiera no contabilizarlas para tenerlas en cuenta y ver el problema de la violencia de género desde una perspectiva realista en base a hechos.
1
K
18
#7
cenutrios_unidos
#6
Pero es que entonces se desmonta el mito y el sectarismo que se ha instaurado en cierta parte de la izquierda. Es un dogma y como tal tiene que ser perfecto e indiscutible.
2
K
27
#15
angelitoMagno
*
Muro de pago
Opción sin muro:
www.eldiadecordoba.es/cordoba/juzgado-archiva-denuncia-mujer-apunalada
0
K
13
#13
Chinchorro
Los hombres temen que las mujeres les pongan una denuncia falsa. Las mujeres temen que las asesinen.
0
K
11
#16
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
La denuncia falsa suele ir aparejada a la muerte civil: sin custodia, sin casa, a seguir pagando y carcel con el consiguiente señalamiento publico, perdida de trabajo, etc
Lo dices como si una denuncia falsa fuera una broma
0
K
11
#14
kastanedowski
Llegará esto a portada?
0
K
10
#4
CharlesBrowson
ays traviesa
1
K
9
#11
Khanbaliq
Duplicada.
0
K
7
#12
Traspié
Ninguna injusticia debería ser irrelevante. Que te caiga un rayo no es injusto.
0
K
6
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No creo que sea un tema para hacer gracietas y buscar karma fácil poniéndote en modo cuñado palillo en boca “ves? Te lo dije”.
Que hay denuncias falsas? Claro, como con todo. Y qué pretendes con este comentario? Ocultar las mujeres que mueren asesinadas por sus parejas? Restarles realidad? Importancia?
Es que no entiendo el objetivo de tu gracieta y menos aún tu comentario.
Ah no que es mujer y nunca harían lo que muchas hacen.
Opción sin muro: www.eldiadecordoba.es/cordoba/juzgado-archiva-denuncia-mujer-apunalada
Lo dices como si una denuncia falsa fuera una broma