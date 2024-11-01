edición general
14 meneos
23 clics

La mujer apuñalada en un polígono de Córdoba admite ante el Juzgado de Violencia que se hizo las propias heridas

La presunta víctima de violencia machista cambia su versión ante el juez y el caso se archiva quedando en libertad su expareja tras su detención

| etiquetas: mujer , apuñalada , polígono , córdoba , juzgado , violencia , heridas
12 2 3 K 56 actualidad
16 comentarios
12 2 3 K 56 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cosas que no pasan.
6 K 57
mariKarmo #10 mariKarmo *
#1 hoy ha muerto una mujer apuñalada en el cuello por su pareja. Cosas que sí pasan.

No creo que sea un tema para hacer gracietas y buscar karma fácil poniéndote en modo cuñado palillo en boca “ves? Te lo dije”.

Que hay denuncias falsas? Claro, como con todo. Y qué pretendes con este comentario? Ocultar las mujeres que mueren asesinadas por sus parejas? Restarles realidad? Importancia?

Es que no entiendo el objetivo de tu gracieta y menos aún tu comentario.
1 K 17
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
Esto no existe.
3 K 45
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
@enochmm ¿Te parece irrelevante? Ostras, espero que nunca te metan en la trena por una loca.
3 K 39
enochmm #8 enochmm *
#3 Si, me parece irrelevante, anecdótico, poco significativo. Hay más probabilidades de que me caiga un rayo.
0 K 16
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#8 Esperemos que no te ocurra ni una ni otra cosa.
0 K 13
#2 Katos
Seguro que el Ministerio de la mujer protesta por este hecho que desvía atención a verdaderas víctimas los recursos que se les ofrecen merecidamente.


Ah no que es mujer y nunca harían lo que muchas hacen.
2 K 33
meroespectador #6 meroespectador *
Es absurdo negar estas cosas, que puede que sean anecdóticas o poco significativas dentro de todos los casos de violencia de género, puede, pero no se pueden decir que no existan, negarlas o siquiera no contabilizarlas para tenerlas en cuenta y ver el problema de la violencia de género desde una perspectiva realista en base a hechos.
1 K 18
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#6 Pero es que entonces se desmonta el mito y el sectarismo que se ha instaurado en cierta parte de la izquierda. Es un dogma y como tal tiene que ser perfecto e indiscutible.
2 K 27
Chinchorro #13 Chinchorro
Los hombres temen que las mujeres les pongan una denuncia falsa. Las mujeres temen que las asesinen.
0 K 11
Expat_Guinea_Ecuatorial #16 Expat_Guinea_Ecuatorial *
La denuncia falsa suele ir aparejada a la muerte civil: sin custodia, sin casa, a seguir pagando y carcel con el consiguiente señalamiento publico, perdida de trabajo, etc

Lo dices como si una denuncia falsa fuera una broma
0 K 11
kastanedowski #14 kastanedowski
Llegará esto a portada?
0 K 10
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
ays traviesa
1 K 9
#11 Khanbaliq
Duplicada.
0 K 7
Traspié #12 Traspié
Ninguna injusticia debería ser irrelevante. Que te caiga un rayo no es injusto.
0 K 6

menéame