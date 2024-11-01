Muere el trabajador de un taller tras ingerir lubricante industrial en Tarancón

Un trabajador de 43 años ha fallecido en la madrugada de este domingo tras intoxicarse al ingerir lubricante industrial en un taller de una empresa de excavaciones y derribos situado en Tarancón (Cuenca), según han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. El aviso del suceso se recibió a las 21.50 horas de este sábado. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la ingestión del lubricante industrial.
| etiquetas: accidente , suicidio , ingestión , lubricante industrial , taller , tarancón
Los cojones del cura
de Tarancón,
que abulta cada uno
como un melón.
Dicho lo cual, descanse en paz.