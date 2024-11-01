Muere el octogenario que se disparó en la cabeza cuando lo iban a desahuciar de su casa en Torremolinos

Un octogenario se ha disparado en la cabeza este martes en el momento en el que iban a desahuciarlo de su casa, en Torremolinos, cuando la comitiva judicial acudía a la vivienda para tomar posesión de la propiedad debido a una ejecución hipotecaria. El hombre, que aún respiraba cuando entró el grupo, fue evacuado al hospital y falleció nada más llegar según han confirmado fuentes próximas al caso a este periódico. Albert B., natural de un pueblo cerca de Colonia (Alemania), llevaba 40 años viviendo en el edificio
| etiquetas: desahucio , torremolinos
Las viviendas se subastan, no pasan a ser propiedad del banco.
De hecho, están vivienda ya había sido subastada.
A los bancos hay que reclamalres la devolución de los mas de 70 mil millones que se les dio para que no quebraran por la codicia de los políticos y la avaricia de los directivos y una buena forma es que el estado se quedara con toda la vivienda que intentan desahuciar.
La resistencia no es terrorismo.