Muere el octogenario que se disparó en la cabeza cuando lo iban a desahuciar de su casa en Torremolinos

Un octogenario se ha disparado en la cabeza este martes en el momento en el que iban a desahuciarlo de su casa, en Torremolinos, cuando la comitiva judicial acudía a la vivienda para tomar posesión de la propiedad debido a una ejecución hipotecaria. El hombre, que aún respiraba cuando entró el grupo, fue evacuado al hospital y falleció nada más llegar según han confirmado fuentes próximas al caso a este periódico. Albert B., natural de un pueblo cerca de Colonia (Alemania), llevaba 40 años viviendo en el edificio