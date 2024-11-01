edición general
Muere el octogenario que se disparó en la cabeza cuando lo iban a desahuciar de su casa en Torremolinos

Un octogenario se ha disparado en la cabeza este martes en el momento en el que iban a desahuciarlo de su casa, en Torremolinos, cuando la comitiva judicial acudía a la vivienda para tomar posesión de la propiedad debido a una ejecución hipotecaria. El hombre, que aún respiraba cuando entró el grupo, fue evacuado al hospital y falleció nada más llegar según han confirmado fuentes próximas al caso a este periódico. Albert B., natural de un pueblo cerca de Colonia (Alemania), llevaba 40 años viviendo en el edificio

| etiquetas: desahucio , torremolinos
15 comentarios
eltoloco #1 eltoloco
Ahora el banco podrá vender la casa a un extranjero por un buen dinero, estarán contentos.. :wall:
woody_alien #2 woody_alien
#1 Pues sí, el banco está contento. Por eso lo hacen.
Yonny #9 Yonny
#2 #1
Las viviendas se subastan, no pasan a ser propiedad del banco.
De hecho, están vivienda ya había sido subastada.
ElBeaver #8 ElBeaver
#1 el ayuntamiento y el estado están como unos cascabeles, no tienen que buscarle casa ni seguir pagándole la pensión , un win,win
NATOstrófico #14 NATOstrófico
#1 El banco no vende nada. La casa se subasta, el banco cobra su deuda y si sobra es para el deudor.
camvalf #5 camvalf
Manda huevos 80 años y que les contaba darle un alquiler social por lo que pudiera pagar. Ya le quedaba 4 telediarios para picar billete.
A los bancos hay que reclamalres la devolución de los mas de 70 mil millones que se les dio para que no quebraran por la codicia de los políticos y la avaricia de los directivos y una buena forma es que el estado se quedara con toda la vivienda que intentan desahuciar.
Yonny #11 Yonny
#5 a los bancos o a las cajas de gestión pública?
camvalf #15 camvalf
#11 lo de los parasitos va por la cajas,
salchipapa77 #7 salchipapa77
Aún recuerdo como cada vez que había un desahucio aquí en meneame le echaba directamente la culpa a Rajoy. Incluso le querían acusar de crímenes de lesa humanidad con un Change.org o no sé qué. Ahora ya el gobierno no tiene la culpa.
#13 fremen11
#7 Te refieres a ese que salvó a los bancos en vez de a la ciudadanía y que permitió que esos mismos bancos echasen a la gente de sus casas por no poder pagar, a ese te refieres???
#3 doppel
debió pensar en okupar una vivienda
#4 fremen11
Una lastima que no se hubiese llevado a algún desahuciador por delante antes de pegarse un tiro, honrado hasta el final........DEP
Khadgar #6 Khadgar
#4 Una lástima que se pegase un tiro. :palm:
plutanasio #10 plutanasio
A nadie le escama que un anciano de 80 años tenga un arma en casa? Tanta caza hay en Torremolinos? Si me dices en mi pueblo de la España profunda que en el 90% de las casas hay una escopeta todavía...
