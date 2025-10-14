Mueren tres carabineros en Castel D'Azzano al explotar una casa que iba a ser desalojada

Tres carabineros han muerto y hay 15 heridos, entre militares de este cuerpo y agentes de policía, al derrumbarse esta madrugada una casa de campo tras una explosión provocada por el gas con el que habían llenado la vivienda las personas que iban a ser desalojadas en la localidad de Castel D'Azzano, en la provincia de Verona, en el noreste de Italia. Según las primeras investigaciones, las fuerzas del orden estaban realizando el desalojo de la casa donde vivían tres hermanos, cuando al abrir la puerta se ha producido la explosión.