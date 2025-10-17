edición general
Los movimientos de liberación como terroristas (alemán) (traducido)

Hamás y las demás organizaciones palestinas que participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023 son tildadas en casi todos los medios de comunicación de «terroristas» u «organizaciones terroristas». Esto no es nada nuevo. El historiador y filósofo italiano ya describió en 2007 la intención que hay detrás: «La denuncia persistente y obsesiva del «terrorismo» solo tiene como objetivo criminalizar cualquier forma de resistencia contra la ocupación militar, no limitar el conflicto ni impedir su brutalización».

XtrMnIO
Es lo que siempre he pensado, en el levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra el invasor francés, los españoles hubiésemos sido calificados de terroristas.

tul
La resistencia francesa también era tratada de terrorista por los nazis, también se lo llamaban a mandela los gobiernos del apartheid sudafricano


