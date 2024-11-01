Muere Amazon: los vendedores abandonan la plataforma y el 60% de sus productos podría desaparecer de los Estados Unidos

Los vendedores independientes representan más del 60% de los productos disponibles en Amazon en Estados Unidos y una parte importante de ellos está al borde de abandonar la plataforma. Las nuevas políticas de la compañía generaron una crisis de liquidez que amenaza con vaciar el marketplace. La situación escaló esta semana cuando más de 700 vendedores, nucleados en una comunidad que genera en conjunto alrededor de u$s 14.000 millones anuales, lanzaron un boicot de 24 horas contra la plataforma publicitaria de Amazon.
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Yo he tenido recientemente unas liquidaciones muy buenas de productos de razer, de mandos de play y xbox, y otras cosas así medio caras (rango 60-120€).
Pues un 10% de lo vendido me ha sido devuelto con claras muestras de uso prolongado (me han llegado mandos de play con mierda de sudor en los joysticks o roña en las juntas) o directamente siendo otro producto (mismo modelo distinto EAN/número de serie); la respuesta de Amazon ya me la sé: el producto ha sido "dañado por… » ver todo el comentario
Pero lo de los productos nuevos cuando son devoluciones sí... hasta en un pack de hacer gin tonics (cucharilla, especies, vasos..) venían las especias abiertas y a medias.... me devolvieron dinero sin devolver el producto, pero eran un regalo y quedé fatal... (pero descubrí que era el famoso cardamomo de los gins )
Yo (casi) siempre que devuelvo algo pongo algún papelito o directamente en objeto que pone "devolución" en algún lado oculto (por ejemplo entre dispositivo y batería, cuando se podía cambiar... blackview fcku)... espero que sirva por si álguien lo compra como "nuevo".
Sras y Sres... Un héroe sin capa!