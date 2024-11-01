Muere Amazon: los vendedores abandonan la plataforma y el 60% de sus productos podría desaparecer de los Estados Unidos

Los vendedores independientes representan más del 60% de los productos disponibles en Amazon en Estados Unidos y una parte importante de ellos está al borde de abandonar la plataforma. Las nuevas políticas de la compañía generaron una crisis de liquidez que amenaza con vaciar el marketplace. La situación escaló esta semana cuando más de 700 vendedores, nucleados en una comunidad que genera en conjunto alrededor de u$s 14.000 millones anuales, lanzaron un boicot de 24 horas contra la plataforma publicitaria de Amazon.