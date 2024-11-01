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Muere Amazon: los vendedores abandonan la plataforma y el 60% de sus productos podría desaparecer de los Estados Unidos

Muere Amazon: los vendedores abandonan la plataforma y el 60% de sus productos podría desaparecer de los Estados Unidos

Los vendedores independientes representan más del 60% de los productos disponibles en Amazon en Estados Unidos y una parte importante de ellos está al borde de abandonar la plataforma. Las nuevas políticas de la compañía generaron una crisis de liquidez que amenaza con vaciar el marketplace. La situación escaló esta semana cuando más de 700 vendedores, nucleados en una comunidad que genera en conjunto alrededor de u$s 14.000 millones anuales, lanzaron un boicot de 24 horas contra la plataforma publicitaria de Amazon.

| etiquetas: amazon , vendedores , abandono , eeuu
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31 comentarios
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Comentarios destacados:          
jacm #1 jacm
Ojalá, pero me temo que no.
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Catapulta #16 Catapulta
#1 Yo pongo sensacionalista porque vaya titular. El día que de verdad quiebre una empresa que pondrán?
3 K 45
Mauro_Nacho #29 Mauro_Nacho
#16 #1 Es posible que tenga cierto grado de certeza, Amazon se ha sobredimensionado mucho, ha crecido mucho, y la economía está en un momento convulso, los aranceles que se habían elevado y después se han vuelto a quitar, eso habrá creado muchos problemas, y por supuesto reducción de ventas y beneficios.
0 K 14
#31 surco *
#29 Pues ha subido un 50% el ultimo año en bolsa. A ver si la palmo yo igual
0 K 11
woody_alien #4 woody_alien
A ver si es verdad y se le cae el pelo a Bezos.
8 K 88
Dramaba #18 Dramaba
#4 Respeto, que este señor no tiene un pelo de tonto.
1 K 25
#7 casicasi
Yo no compro en Amazon.
7 K 79
Spirito #9 Spirito
#7 Manso. ¬¬
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joffer #17 joffer
#7 lo veo correcto. Yo si.
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#21 Gurripander
#7 Yo, tampoco.
1 K 19
Gintoki #24 Gintoki
#7 ¿felicidades?
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HartzBaltz #11 HartzBaltz
Ya lo dije hace un par de años, que Amazon era cara y que terminaría cayendo. Buff, las que tuve que escuchar por aquí. Aguanta por el bloqueo que le hacen a las plataformas chinas; si no, ya habían cerrado hace tiempo.
3 K 35
Aenedeerre #20 Aenedeerre
#11 las plataformas chinas y su nula garantía lo tienen más jodido que Amazon aún. Yo he tenido varios problemas con productos de más de 50 euros en AliExpress y no vuelvo a comprar cosas que no sean tonterías de menos de 10 euros.
2 K 20
HartzBaltz #28 HartzBaltz
#20 Le estan dando pal pelo a amazon en estados unidos.
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pepel #2 pepel
Los venderán con IA.
1 K 33
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Amazon te permite devolcer productos usados y venderlos como nuevos, sin preguntas... eso a los externos les supone un problema claro.
1 K 21
Andreham #8 Andreham
#5 Por ejemplo.

Yo he tenido recientemente unas liquidaciones muy buenas de productos de razer, de mandos de play y xbox, y otras cosas así medio caras (rango 60-120€).

Pues un 10% de lo vendido me ha sido devuelto con claras muestras de uso prolongado (me han llegado mandos de play con mierda de sudor en los joysticks o roña en las juntas) o directamente siendo otro producto (mismo modelo distinto EAN/número de serie); la respuesta de Amazon ya me la sé: el producto ha sido "dañado por…   » ver todo el comentario
28 K 284
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#8 no entiendo de esas cosas tan específicas, no voy a ir de cuñado...

Pero lo de los productos nuevos cuando son devoluciones sí... hasta en un pack de hacer gin tonics (cucharilla, especies, vasos..) venían las especias abiertas y a medias.... me devolvieron dinero sin devolver el producto, pero eran un regalo y quedé fatal... (pero descubrí que era el famoso cardamomo de los gins xD)

Yo (casi) siempre que devuelvo algo pongo algún papelito o directamente en objeto que pone "devolución" en algún lado oculto (por ejemplo entre dispositivo y batería, cuando se podía cambiar... blackview fcku)... espero que sirva por si álguien lo compra como "nuevo".
2 K 30
Tumbadito #22 Tumbadito
#8 Cada semana o dos, yo le compro a Amazon (ellos como vendedor, porque no soy tan hijo de puta como los clientes) el producto, y les devuelvo el que me devolvió a mi el cliente pegando cambiazo. Ya tengo uno nuevo para venderlo otra vez.


Sras y Sres... Un héroe sin capa! :hug: :hug: :hug: :hug:
6 K 53
Priorat #12 Priorat
#5 O no devolverlos. Yo he ido a devolver algo y al final de la gestión de la devolución decirme que no hacía falta que devolviera el producto. Y el dinero si que me lo devolvieron.
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#13 Feliberto
Ya era hora, vender en amazon es una ruina.
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Razorworks #23 Razorworks
Nada, ya se encarga la UE de meter 3€ de aranceles a AliExpress para que tengamos que comprar todo lo chino por Amazon al doble de precio (y tardando igualmente 20 días en llegar).
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reithor #19 reithor
No caerá esa breva.
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elTieso #3 elTieso
Luego consigue su objetivo, que era vender ellos.
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DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
A mi mientras me permitan usar un producto casi 4 semanas y me permitan devolverlo aunque lo revendan como nuevo..
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DayOfTheTentacle #27 DayOfTheTentacle
La ocasión la pintan calva - Dichos y refranes - Expresiones populares ...
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Graffin #15 Graffin
Lo único que voy a echar de menos de Amazon son los envíos rápidos a lockers.
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#6 ManTK
Hay que darle la vuelta a la curva inferior.
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#26 JotaMcnulty
Ha muerto también? Como Netanyahu?
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ronko #14 ronko
He leído que lo que si morirá es el firestick, en cuanto quiten el sideloading.
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PacoJones #30 PacoJones
#14 desde que cambiaron su sistema operativo por uno propio no basado en Android, lo van llevar más crudo.
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menéame