Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)

Este mapa, creado por Neil Parkinson de Púca Printhouse en 2023, muestra los monstruos de la mitología de la Península Ibérica. Entre los múltiples mitos que el autor recupera en este mapa, cabe destacar algunos de los más icónicos: Comte Estruch (Conde Estruch), en Cataluña. Galo de Barcelos (Gallo de Barcelos), en el norte de Portugal. Herensuge, en el País Vasco. Homem Do Chapéu de Ferro (Hombre del sombrero de hierro), en el Algarve. Roblón, en Cantabria. Trasgo, en el norte de España. Bú, en Toledo. Malismo, en Castilla.
echo en falta las lamias entre otros.
Destruyeron casi mil años de historia, cultura y progreso porque "no eran de los suyos", bendito sea diosito.
Osea que me estás dando la razón. Vale. Pues nada. Será que durante setecientos años no hubo mitos y leyendas en Andalucía y todo se creó a posteriori.
Nada que ver con el borrado cultural que hizo la cristiandad.
Y ciertamente si lo comparas con los duendes de Cataluña es una locura. O quizás se han estudiado más. Porque de Murcia también hay un montonazo de seres autóctonos y también hubo repoblación.
vale, ya me voy.
Ya será compte