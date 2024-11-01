edición general
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)

Este mapa, creado por Neil Parkinson de Púca Printhouse en 2023, muestra los monstruos de la mitología de la Península Ibérica. Entre los múltiples mitos que el autor recupera en este mapa, cabe destacar algunos de los más icónicos: Comte Estruch (Conde Estruch), en Cataluña. Galo de Barcelos (Gallo de Barcelos), en el norte de Portugal. Herensuge, en el País Vasco. Homem Do Chapéu de Ferro (Hombre del sombrero de hierro), en el Algarve. Roblón, en Cantabria. Trasgo, en el norte de España. Bú, en Toledo. Malismo, en Castilla.

Imag0 #2 Imag0
Ostia puta donde fueron a poner al Basajaun.. será que era youtuber para ponerlo en Andorra jajaja
tul #3 tul *
#2 lo han fichado para que juege en el equipo de pique lol xD
echo en falta las lamias entre otros.
Chinchorro #14 Chinchorro
#13 Pero no a nivel Andalucía, donde lo que hubo fue, directamente, borrado y exterminio. Nada más hay que ver lo que hicieron con la mezquita de Córdoba.
Destruyeron casi mil años de historia, cultura y progreso porque "no eran de los suyos", bendito sea diosito.
Chinchorro #4 Chinchorro
"""Gracias""" a la """""reconquista"""""", y los """"maravillosos esfuerzos"""" que realizó la cristiandad para borrar todo rastro del """""malvado invasor""""" en Andalucía se perdieron la gran mayoría de leyendas y mitos para ser sustituídos por... nada.
Jakeukalane #5 Jakeukalane
#4 a poco que rasques sabes que eso no es verdad.
Chinchorro #6 Chinchorro
#5 Pásame fuentes que demuestren lo contrario. Porque me encantaría estar equivocado.
Jakeukalane #8 Jakeukalane
#6 en Monstruos Ibéricos hay unos cuantos de Andalucía. Otra cosa es que sean posteriores. Pero eso incide en la parte de que no se han sustituído.
Chinchorro #9 Chinchorro *
#8 "en Monstruos Ibéricos hay unos cuantos de Andalucía. Otra cosa es que sean posteriores."

Osea que me estás dando la razón. Vale. Pues nada. Será que durante setecientos años no hubo mitos y leyendas en Andalucía y todo se creó a posteriori.
Nada que ver con el borrado cultural que hizo la cristiandad.
Jakeukalane #11 Jakeukalane
#9 lo que estoy diciendo es que sí se han generado leyendas después que eso. Tu primer comentario tenía dos premisas.
Chinchorro #12 Chinchorro *
#11 Ah, cierto. He dicho que se sustituyó por nada. Pero tienes razón si, copiaron a un par de monstrencos de por ahí. Que no tenían que ver nada con Andalucía ni con su cultura ni legado.
Jakeukalane #13 Jakeukalane
#12 sí. Sigue siendo una pena pero al menos no es "nada".
Y ciertamente si lo comparas con los duendes de Cataluña es una locura. O quizás se han estudiado más. Porque de Murcia también hay un montonazo de seres autóctonos y también hubo repoblación.
Jakeukalane #7 Jakeukalane
Es uno de los mapas que estoy usando para hacer un directorio de bichos. Simplemente para saber los nombres. Pero lo tengo a medias.
#1 torrrquemada
Pues éste no debe ser estar para muchos sustos, en el mercabrona, pone que es de mineralización débil.

vale, ya me voy. {0x1f613}  media
#10 ooshima
Comte Estruch (Conde Estruch), en Cataluña

Ya será compte
