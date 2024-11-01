El mito del "infierno fiscal" español: un IRPF muy benévolo para las rentas más bajas

En el contexto de los países desarrollados, España destaca actualmente por ser el estado que exige un menor esfuerzo fiscal en el IRPF a las rentas bajas. De hecho, un empleado con un sueldo bruto de 17.094 euros anuales, equivalente al SMI de 2026, no pagará ni un solo euro por IRPF este año. Si comparamos esta cifra con el periodo comprendido entre 2012 y 2018, ese mismo nivel de ingresos, ajustado a la inflación, soportaba una carga media de 780 euros bajo la administración del Partido Popular. Sin embargo, el sistema esconde una trampa técn
| etiquetas: irpf , españa , europa , rentas , smi , tributación , tipos
Igualmente nunca entenderé como funciona esto. Me parece mucho más complejo que los envíos sobre física explicados por Francis.
Por ejemplo dice que hasta 1600 euros mes está en 8% de retención y no es así, ¿de donde saca ese número?
También dice tipo para 25.000 de 12% y tampoco coincide con la realidad... ¿Entonces?
A mi por ejemplo, siempre me ha salido a pagar, y este año me ha dicho la gestora que me van a devolver un pellizquito ¿Motivo? Dos bebés y un seguro de la casa de entidad bancaria asociado a una hipoteca de la misma.
Lo de hacienda es magia negra, ciencia espacial, cocina molecular y matemáticas hipotéticas cuánticas todo junto.
www.raisin.com/es-es/tributacion/declaracion-de-la-renta/tramos-irpf/
Como se aprecia los tramos vamos van del 19% al 47%.
Pero, ¿qué porcentaje saldría si calculamos lo que el estado se queda de TODO LO QUE EMPRESRIO PAGA POR EL TRABAJADOR teniendo en cuenta qué para que una persona cobre el SMI que son 15.876 € brutos el empresario tiene… » ver todo el comentario