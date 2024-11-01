edición general
9 meneos
33 clics
El mito del "infierno fiscal" español: un IRPF muy benévolo para las rentas más bajas

El mito del "infierno fiscal" español: un IRPF muy benévolo para las rentas más bajas

En el contexto de los países desarrollados, España destaca actualmente por ser el estado que exige un menor esfuerzo fiscal en el IRPF a las rentas bajas. De hecho, un empleado con un sueldo bruto de 17.094 euros anuales, equivalente al SMI de 2026, no pagará ni un solo euro por IRPF este año. Si comparamos esta cifra con el periodo comprendido entre 2012 y 2018, ese mismo nivel de ingresos, ajustado a la inflación, soportaba una carga media de 780 euros bajo la administración del Partido Popular. Sin embargo, el sistema esconde una trampa técn

| etiquetas: irpf , españa , europa , rentas , smi , tributación , tipos
7 2 1 K 62 actualidad
6 comentarios
7 2 1 K 62 actualidad
Jakeukalane #1 Jakeukalane *
El truco está en llamar rentas altas a cosas que no dan ni para comprarte un piso.
Igualmente nunca entenderé como funciona esto. Me parece mucho más complejo que los envíos sobre física explicados por Francis.
Por ejemplo dice que hasta 1600 euros mes está en 8% de retención y no es así, ¿de donde saca ese número?
También dice tipo para 25.000 de 12% y tampoco coincide con la realidad... ¿Entonces?
2 K 36
Chinchorro #5 Chinchorro
#1 Es que hay mil condicionantes. Familiares al cargo? Hijos en edad escolar? Cónyuge que no trabajar? Familia numerosa?
A mi por ejemplo, siempre me ha salido a pagar, y este año me ha dicho la gestora que me van a devolver un pellizquito ¿Motivo? Dos bebés y un seguro de la casa de entidad bancaria asociado a una hipoteca de la misma.

Lo de hacienda es magia negra, ciencia espacial, cocina molecular y matemáticas hipotéticas cuánticas todo junto.
1 K 28
#3 miraqueereslinda *
Vaya mierda de artículo, con lo sencillo que es simplemente publicar la tabla con porcentajes en lugar de poner cuatro ejemplos tontos.

www.raisin.com/es-es/tributacion/declaracion-de-la-renta/tramos-irpf/

Como se aprecia los tramos vamos van del 19% al 47%.

Pero, ¿qué porcentaje saldría si calculamos lo que el estado se queda de TODO LO QUE EMPRESRIO PAGA POR EL TRABAJADOR teniendo en cuenta qué para que una persona cobre el SMI que son 15.876 € brutos el empresario tiene…   » ver todo el comentario
2 K 30
#4 vGeeSiz
#3 es completamente demencial que la gente apoye esto, y las tablas sin deflactar, el robo es impresionante
2 K 39
eltoloco #6 eltoloco
#3 si lo paga el empresario, no es un carga fiscal para el trabajador. Si te preocupa que un empresario pague impuestos, al menos dilo abiertamente.
0 K 11
reithor #2 reithor
Más beneficioso es el impuesto al patrimonio a los grandes capitales.
0 K 12

menéame