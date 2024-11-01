·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9336
clics
El informe final sobre el apagón en la Península Ibérica (España y Portugal) ya se ha publicado
7443
clics
El tamaño de Irán en comparación con otros 5 países que Estados Unidos ha invadido [Eng]
10385
clics
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
3957
clics
'Para la niñas': las obscenas revelaciones del interiorista de la isla de los abusos de Epstein
6224
clics
Monográfico #10: Fun with maps
más votadas
410
Eslovenia dice tener pruebas de una reunión de espías israelíes con un líder derechista candidato a las elecciones
362
Denuncian que Ayuso ha penalizado a Marcelo cambiándole de residencia tras su huelga de hambre: "Es un mensaje disciplinador"
298
El índice de aprobación de Donald Trump se desploma al nivel más bajo de la historia, según una encuesta [ENG]
398
¿Cuándo los padres antivacunas se responsabilizarán judicial y económicamente de sus peligrosas creencias?
217
El suicidio geopolítico de Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
18
clics
El ministro de Defensa de Israel asegura que replicará en el sur del Líbano la destrucción de Gaza
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que el país reproducirá en su ataque al sur del Líbano el modelo de destrucción de ciudades que ha aplicado en Gaza.
|
etiquetas
:
katz
,
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
israel
,
líbano
16
3
0
K
170
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
170
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
candonga1
No hay problema... ahora la UE enviará miles de millones de euros y armas de lo más sofisticadas para que Líbano pueda defenderse... como hicimos con Ucrania, no?
5
K
85
#8
Aokromes
#7
no tienen el tono de piel adecuado para obtener armas.
1
K
30
#1
Veelicus
Nuestros amigos los Sionazis.
4
K
73
#2
daniMate
*
¿Derechos humanos? Para eso hay que considerar que los otros son seres humanos.
No es el caso.
Para los Sionistas radicales , lo gentiles no son humanos y si son musulmanes y pobres son casi ratas.
Esos son los aliados que nos buscamos en occidente.
4
K
59
#6
chavi
El Líbano debe decidir si dejar hacer a Israel o oponer resistencia conjunta.
1
K
25
#3
Herumel
Lo que queda claro es que lo que ocurrió el 07 de Octubre de 2023, o bien no tuvo valor alguno más allá de excusa para atacar Gaza, o incluso Israel hubiera instigado dicho ataque de Hamas (a los cuales recordemos arma Israel, admitido por Netanyahu).
Cualquiera de las 2 opciones es, a estas alturas conociendo Israel plausible.
Se que es un falso dilema, ya me censuro yo mismo, es simplemente para evidenciar la situación.
1
K
23
#9
Poligrafo
*
Ya dejaron clarinete que ellos, los sionazis, se limpian el culo con la legalidad internacional y los derechos humanos.
Ojala les den bien duro.
1
K
18
#5
Sacapuntas
*
Cuando era ministro de exteriores no se pidió su arresto por el TPI, pero ahora que es ministro de la guerra de Israel, puede juntarse con Galant y Netanyahu en ese agujero inmundo parecido a la Gaza que han creado y que la comunidad internacional les tendría que haber preparado ya.
0
K
9
#4
Andreham
Tienen derecho a defenderse.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No es el caso.
Para los Sionistas radicales , lo gentiles no son humanos y si son musulmanes y pobres son casi ratas.
Esos son los aliados que nos buscamos en occidente.
Cualquiera de las 2 opciones es, a estas alturas conociendo Israel plausible.
Se que es un falso dilema, ya me censuro yo mismo, es simplemente para evidenciar la situación.
Ojala les den bien duro.