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El ministro de Defensa de Israel asegura que replicará en el sur del Líbano la destrucción de Gaza

El ministro de Defensa de Israel asegura que replicará en el sur del Líbano la destrucción de Gaza

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado que el país reproducirá en su ataque al sur del Líbano el modelo de destrucción de ciudades que ha aplicado en Gaza.

| etiquetas: katz , sionismo , genocidio , gaza , israel , líbano
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9 comentarios
16 3 0 K 170 actualidad
#7 candonga1
No hay problema... ahora la UE enviará miles de millones de euros y armas de lo más sofisticadas para que Líbano pueda defenderse... como hicimos con Ucrania, no?
5 K 85
Aokromes #8 Aokromes
#7 no tienen el tono de piel adecuado para obtener armas.
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Veelicus #1 Veelicus
Nuestros amigos los Sionazis.
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#2 daniMate *
¿Derechos humanos? Para eso hay que considerar que los otros son seres humanos.
No es el caso.
Para los Sionistas radicales , lo gentiles no son humanos y si son musulmanes y pobres son casi ratas.

Esos son los aliados que nos buscamos en occidente.
4 K 59
#6 chavi
El Líbano debe decidir si dejar hacer a Israel o oponer resistencia conjunta.
1 K 25
Herumel #3 Herumel
Lo que queda claro es que lo que ocurrió el 07 de Octubre de 2023, o bien no tuvo valor alguno más allá de excusa para atacar Gaza, o incluso Israel hubiera instigado dicho ataque de Hamas (a los cuales recordemos arma Israel, admitido por Netanyahu).
Cualquiera de las 2 opciones es, a estas alturas conociendo Israel plausible.


Se que es un falso dilema, ya me censuro yo mismo, es simplemente para evidenciar la situación.
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#9 Poligrafo *
Ya dejaron clarinete que ellos, los sionazis, se limpian el culo con la legalidad internacional y los derechos humanos.

Ojala les den bien duro.
1 K 18
#5 Sacapuntas *
Cuando era ministro de exteriores no se pidió su arresto por el TPI, pero ahora que es ministro de la guerra de Israel, puede juntarse con Galant y Netanyahu en ese agujero inmundo parecido a la Gaza que han creado y que la comunidad internacional les tendría que haber preparado ya.
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Andreham #4 Andreham
Tienen derecho a defenderse.
0 K 8

menéame